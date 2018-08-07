Субботея в «Плотницкой слободе»

11 августа тульский гусь-блогер Добрыня приглашает в ремесленный двор «Добродей» на Субботею в Плотницкую слободу. Субботея – это еженедельные развлекательные мероприятия – отличный вариант семейного отдыха в выходной день. И даже если вы никогда не держали плотницких инструментов в руках, вам точно не будет скучно!

В программе этой недели:

мастер-классы от добродеев – можно расписать деревянного гусенка-магнитик или домик, создать солярный оберег «Божье око».

увлекательные экскурсии в выставочном комплексе «Тульский резной наличник». Здесь представлены аутентичные и восстановленные наличники, старинные плотницкие инструменты, фотографии деревянных домов, рисунки краеведа и художника Станислава Ошевского, копии необычных архивных документов.

на площадке Деревянных игр каждый сможет поиграть в крокет или особые крестики-нолики, попробовать собрать поленницу или распилить бревно.

новый квест-бук «Тайна ремесленного двора «Добродей».

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Для гостей будет работать фотозона «Я в ажуре», у русской печки, с обитателями уникального «Доброго подворья» и, конечно же, все желающие смогут пообщаться с живым талисманом «Добродея» гусем Добрыней.

Подробную информацию можно узнать по телефону 35-25-00 и на сайте dobrodeytula.ru.

Вход на территорию двора свободный.