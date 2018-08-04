В поисках Йети

Страна: Канада, 2017

Премьера: в РФ 09.08.2018

Режиссер: Нэнси Севард, Пьер Греко

Актеры: Сильви Моро, Гийом Леме-Тивьерж, Эдгар Фруатье, Себастьен Бенуа

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 80 мин

Увлекательные приключения частного детектива Нелли и ботаника-ученого Саймона, которые искренне верят в существование ?снежного человека Йети. Чтобы доказать, что мифический зверь существует, исследователям придется отправиться в самое сердце Гималаев и найти его!