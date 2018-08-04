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В поисках Йети

В поисках Йети

Страна:
Канада, 2017
 
Премьера:
в РФ 09.08.2018
 
Режиссер:
Нэнси Севард, Пьер Греко
  
Актеры:
Сильви Моро, Гийом Леме-Тивьерж, Эдгар Фруатье, Себастьен Бенуа
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
80 мин
  

Увлекательные приключения частного детектива Нелли и ботаника-ученого Саймона, которые искренне верят в существование ?снежного человека Йети. Чтобы доказать, что мифический зверь существует, исследователям придется отправиться в самое сердце Гималаев и найти его!

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Сегодня
10:30 Алмаз Синема
11:50 Юность (Узловая)
12:00 3D Киреевский ГДК
12:00 3D Стрела (Дубна)
12:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:10 Алмаз Синема
Завтра
10:30 Алмаз Синема
11:50 Юность (Узловая)
12:00 3D Киреевский ГДК
12:00 3D Стрела (Дубна)
12:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:10 Алмаз Синема
11 августа, суббота
10:30 Алмаз Синема
10:50 3D Стрела (Дубна)
10:50 3D Киреевский ГДК
11:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
11:50 Юность (Узловая)
14:10 Алмаз Синема
12 августа, воскресенье
10:30 Алмаз Синема
10:50 3D Стрела (Дубна)
10:50 3D Киреевский ГДК
11:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
11:50 Юность (Узловая)
14:10 Алмаз Синема
13 августа, понедельник
12:00 3D Стрела (Дубна)
12:00 3D Киреевский ГДК
14 августа, вторник
11:50 Юность (Узловая)
12:00 3D Стрела (Дубна)
12:00 3D Киреевский ГДК
12:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15 августа, среда
11:50 Юность (Узловая)
12:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
12:00 3D Стрела (Дубна)
12:00 3D Киреевский ГДК
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