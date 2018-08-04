В поисках Йети
Страна:
Канада, 2017
Премьера:
в РФ 09.08.2018
Режиссер:
Нэнси Севард, Пьер Греко
Актеры:
Сильви Моро, Гийом Леме-Тивьерж, Эдгар Фруатье, Себастьен Бенуа
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
80 мин
Увлекательные приключения частного детектива Нелли и ботаника-ученого Саймона, которые искренне верят в существование ?снежного человека Йети. Чтобы доказать, что мифический зверь существует, исследователям придется отправиться в самое сердце Гималаев и найти его!
Сегодня
|10:30
|Алмаз Синема
|11:50
|Юность (Узловая)
|12:00 3D
|Киреевский ГДК
|12:00 3D
|Стрела (Дубна)
|12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|14:10
|Алмаз Синема
Завтра
|10:30
|Алмаз Синема
|11:50
|Юность (Узловая)
|12:00 3D
|Киреевский ГДК
|12:00 3D
|Стрела (Дубна)
|12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|14:10
|Алмаз Синема
11 августа, суббота
|10:30
|Алмаз Синема
|10:50 3D
|Стрела (Дубна)
|10:50 3D
|Киреевский ГДК
|11:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|11:50
|Юность (Узловая)
|14:10
|Алмаз Синема
12 августа, воскресенье
|10:30
|Алмаз Синема
|10:50 3D
|Стрела (Дубна)
|10:50 3D
|Киреевский ГДК
|11:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|11:50
|Юность (Узловая)
|14:10
|Алмаз Синема
13 августа, понедельник
|12:00 3D
|Стрела (Дубна)
|12:00 3D
|Киреевский ГДК
14 августа, вторник
|11:50
|Юность (Узловая)
|12:00 3D
|Стрела (Дубна)
|12:00 3D
|Киреевский ГДК
|12:00 3D
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15 августа, среда
|11:50
|Юность (Узловая)
|12:00 3D
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:00 3D
|Стрела (Дубна)
|12:00 3D
|Киреевский ГДК
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:30
14:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
|Киреевский ГДК
|
3D 12:00
|Стрела (Дубна)
|
3D 12:00
|Юность (Узловая)
|
11:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:30
14:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
|Киреевский ГДК
|
3D 12:00
|Стрела (Дубна)
|
3D 12:00
|Юность (Узловая)
|
11:50
11 августа, суббота
|Алмаз Синема
|
10:30
14:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:00
|Киреевский ГДК
|
3D 10:50
|Стрела (Дубна)
|
3D 10:50
|Юность (Узловая)
|
11:50
12 августа, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:30
14:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:00
|Киреевский ГДК
|
3D 10:50
|Стрела (Дубна)
|
3D 10:50
|Юность (Узловая)
|
11:50
13 августа, понедельник
|Киреевский ГДК
|
3D 12:00
|Стрела (Дубна)
|
3D 12:00
14 августа, вторник
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 12:00
|Киреевский ГДК
|
3D 12:00
|Стрела (Дубна)
|
3D 12:00
|Юность (Узловая)
|
11:50
15 августа, среда
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 12:00
|Киреевский ГДК
|
3D 12:00
|Стрела (Дубна)
|
3D 12:00
|Юность (Узловая)
|
11:50