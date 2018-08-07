Роль П.П. Белоусова в оздоровлении г. Тулы

Посетители лекции познакомятся с историей основания Центрального парка культуры и отдыха и жизнью его основателя П. П. Белоусова . В наше время парк стал главным природно-экологическим оазисом Тулы.

«Жизнь парка сегодня — это непрерывное движение вперед и связь времен. Счастье находиться здесь в любое время года: летом, в густой тени белоусовских аллей, или зимой среди безмолвной красоты деревьев…». Главный тульский парк всегда отличался особым природным уютом. А туляки и гости города называют его одним из самых любимых мест отдыха Тулы и лучшим парком России.

Мероприятие приурочено в прошедшему году Экологии.

Стоимость: 50 р.