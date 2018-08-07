Роль П.П. Белоусова в оздоровлении г. Тулы
Посетители лекции познакомятся с историей основания Центрального парка культуры и отдыха и жизнью его основателя
«Жизнь парка сегодня — это непрерывное движение вперед и связь времен. Счастье находиться здесь в любое время года: летом, в густой тени белоусовских аллей, или зимой среди безмолвной красоты деревьев…». Главный тульский парк всегда отличался особым природным уютом. А туляки и гости города называют его одним из самых любимых мест отдыха Тулы и лучшим парком России.
Мероприятие приурочено в прошедшему году Экологии.
Стоимость: 50 р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 16
10 августа 2018, пятница
18:00