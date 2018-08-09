Фото Алексея Пирязева.
Классные фото: Тульская набережная от рассвета до заката
Смотрите большой фоторепортажа Myslo!
Тульскую набережную обещают открыть ко Дню города. Большая часть работ уже завершена, поэтому новую городскую достопримечательность уже облюбовали туляки.
Наш фотограф Алексей Пирязев запечатлел набережную утром, днем и вечером. Предлагаем вам посмотреть большой фоторепортаж!
Утро
День
Галерея
Вечер
В ближайшем будущем подготовим фоторепортаж ночной набережной :).
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