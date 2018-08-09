Классные фото: Тульская набережная от рассвета до заката

Фото Алексея Пирязева.

Тульскую набережную обещают открыть ко Дню города. Большая часть работ уже завершена, поэтому новую городскую достопримечательность уже облюбовали туляки.

Наш фотограф Алексей Пирязев запечатлел набережную утром, днем и вечером. Предлагаем вам посмотреть большой фоторепортаж!

Утро

День

Вечер

В ближайшем будущем подготовим фоторепортаж ночной набережной :).