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Классные фото: Тульская набережная от рассвета до заката

Фото Алексея Пирязева.

Классные фото: Тульская набережная от рассвета до заката

Смотрите большой фоторепортажа Myslo!

Тульскую набережную обещают открыть ко Дню города. Большая часть работ уже завершена, поэтому новую городскую достопримечательность уже облюбовали туляки.

Наш фотограф Алексей Пирязев запечатлел набережную утром, днем и вечером. Предлагаем вам посмотреть большой фоторепортаж!

Утро

Галерея
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 1
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 2
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 3
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 4
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 5
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 6
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 7
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 8
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 9
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 10
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 11
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 12
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 13
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 14
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 15
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 16
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 17
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 18
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 19
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 20
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 21
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 22
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 23
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 24
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 25
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 26
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 27
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 28
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 29
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 30
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 31
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 32
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 33
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 34
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 35
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 36
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 37
показать все фотографии

День

Галерея
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 1
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 2
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 3
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 4
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 5
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 6
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 7
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 8
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 9
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 10
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 11
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 12
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 13
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 14
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 15
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 16
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 17
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 18
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 19
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 20
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 21
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 22
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 23
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 24
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 25
показать все фотографии

Вечер

Галерея
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 1
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 2
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 3
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 4
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 5
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 6
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 7
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 8
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 9
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 10
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 11
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 12
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 13
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 14
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 15
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 16
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 17
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 18
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 19
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 20
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 21
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 22
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 23
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 24
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 25
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 26
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 27
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 28
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 29
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 30
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 31
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 32
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 33
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 34
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 35
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 36
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 37
показать все фотографии

 

В ближайшем будущем подготовим фоторепортаж ночной набережной :).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:37 +10
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