Мег: Монстр глубины
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 09.08.2018
Режиссер:
Джон Тертелтауб
Актеры:
Джейсон Стэйтем, Руби Роуз, Рэйн Уилсон, Роберт Тейлор, Клифф Кертис, Ли Бинбин, Джессика МакНэми, Оулавюр Дарри Оулафссон, Маси Ока, Пейдж Кеннеди
Жанр:
триллер, фантастика
Продолжительноcть:
113 мин
Бюджет:
$150 000 000,00
Профессор палеонтологии Джонас Тэйлор, в прошлом пилот глубоководных аппаратов, уже много лет пишет о мегалодоне и читает лекции, стараясь забыть незабываемое — трагически окончившуюся экспедицию, которая убедила его в том, что первобытное чудовище существует и в наши дни. Во время погружения в самый глубокий океанский каньон Тэйлор едва спасся от огромных челюстей доисторического чудовища, способного поднять из воды даже тираннозавра. Тэйлору предлагают совершить еще более глубокое погружение. То, что он, возможно, найдет, должно заставить умолкнуть скептиков, но, когда эта находка будет поднята со дна, океанские приливы станут кроваво-красными до скончания времен.
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|13:40 3D
|Киносити
|14:30 3D
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|14:35 3D
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|17:10
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|Синема Стар
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|20:05
|Алмаз Синема
|20:40 3D
|Киносити
|21:05
|Алмаз Синема
|21:15 3D
|Азот (Новомосковск)
|21:30
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|21:40 3D
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Завтра
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|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
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|Юность (Узловая)
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|13:40 3D
|Киносити
|14:30 3D
|Синема Стар
|14:35 3D
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|15:30
|Азот (Новомосковск)
|16:00 3D
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|16:00 3D
|Киносити
|16:45
|Алмаз Синема
|17:10
|Киносити
|17:10
|Синема Стар
|17:50 3D
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|18:05 3D
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|20:40 3D
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|21:05
|Алмаз Синема
|21:15 3D
|Азот (Новомосковск)
|21:30
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|21:50
|Киносити
|21:55
|Синема Стар
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|Киреевский ГДК
|22:05
|Стрела (Дубна)
|23:00 3D
|Киносити
|00:10
|Киносити
|00:20 3D
|Синема Стар
11 августа, суббота
12 августа, воскресенье
13 августа, понедельник
|10:10
|Киносити
|11:20 3D
|Киносити
|11:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:05
|Октябрь
|12:30
|Киносити
|13:25 3D
|Стрела (Дубна)
|13:25 3D
|Киреевский ГДК
|13:40 3D
|Киносити
|14:30 3D
|Синема Стар
|14:50
|Киносити
|15:30
|Азот (Новомосковск)
|16:00 3D
|Октябрь
|16:00 3D
|Киносити
|17:10
|Киносити
|17:10
|Синема Стар
|18:05 3D
|Стрела (Дубна)
|18:05 3D
|Киреевский ГДК
|18:15 3D
|Октябрь
|18:20 3D
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:15 3D
|Азот (Новомосковск)
|19:30
|Киносити
|20:40 3D
|Киносити
|21:15 3D
|Азот (Новомосковск)
|21:30
|Октябрь
|21:50
|Киносити
|21:55
|Синема Стар
|22:05
|Киреевский ГДК
|22:05
|Стрела (Дубна)
|23:00 3D
|Киносити
|00:10
|Киносити
14 августа, вторник
|10:10
|Киносити
|11:20 3D
|Киносити
|11:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:05
|Октябрь
|12:30
|Киносити
|13:15 3D
|Юность (Узловая)
|13:25 3D
|Стрела (Дубна)
|13:25 3D
|Киреевский ГДК
|13:30 3D
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|13:40 3D
|Киносити
|14:30 3D
|Синема Стар
|14:50
|Киносити
|15:30
|Азот (Новомосковск)
|16:00 3D
|Октябрь
|16:00 3D
|Киносити
|17:10
|Синема Стар
|17:10
|Киносити
|17:50 3D
|Юность (Узловая)
|18:05 3D
|Стрела (Дубна)
|18:05 3D
|Киреевский ГДК
|18:15 3D
|Октябрь
|18:15 3D
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|18:20 3D
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:15 3D
|Азот (Новомосковск)
|19:30
|Киносити
|20:40 3D
|Киносити
|21:15 3D
|Азот (Новомосковск)
|21:30
|Октябрь
|21:40 3D
|Юность (Узловая)
|21:50
|Киносити
|21:55
|Синема Стар
|22:05
|Киреевский ГДК
|22:05
|Стрела (Дубна)
|23:00 3D
|Киносити
|00:10
|Киносити
15 августа, среда
|10:10
|Киносити
|11:20 3D
|Киносити
|11:45 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:05
|Октябрь
|12:30
|Киносити
|13:15 3D
|Юность (Узловая)
|13:25 3D
|Стрела (Дубна)
|13:25 3D
|Киреевский ГДК
|13:30 3D
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|13:40 3D
|Киносити
|14:30 3D
|Синема Стар
|14:50
|Киносити
|15:30
|Азот (Новомосковск)
|16:00 3D
|Октябрь
|16:00 3D
|Киносити
|17:10
|Киносити
|17:10
|Синема Стар
|17:50 3D
|Юность (Узловая)
|18:05 3D
|Стрела (Дубна)
|18:05 3D
|Киреевский ГДК
|18:15 3D
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|18:15 3D
|Октябрь
|18:20 3D
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:15 3D
|Азот (Новомосковск)
|19:30
|Киносити
|20:40 3D
|Киносити
|21:15 3D
|Азот (Новомосковск)
|21:30
|Октябрь
|21:40 3D
|Юность (Узловая)
|21:50
|Киносити
|21:55
|Синема Стар
|22:05
|Киреевский ГДК
|22:05
|Стрела (Дубна)
|23:00 3D
|Киносити
|00:10
|Киносити
16 августа, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:45
15:30
3D 19:15
3D 21:15
|Алмаз Синема
|
10:15
3D 12:25
3D 14:35
16:45
3D 18:55
20:05
21:05
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 13:30
3D 18:15
|Киносити
|
10:10
3D 11:20
12:30
3D 13:40
14:50
3D 16:00
17:10
3D 18:20
19:30
3D 20:40
21:50
3D 23:00
|Киреевский ГДК
|
3D 13:25
3D 18:05
3D 22:05
|Октябрь
|
12:05
3D 16:00
3D 18:15
21:30
|Синема Стар
|
3D 14:30
17:10
3D 19:00
21:55
|Стрела (Дубна)
|
3D 13:25
3D 18:05
22:05
|Юность (Узловая)
|
3D 13:15
3D 17:50
3D 21:40
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:45
15:30
3D 19:15
3D 21:15
|Алмаз Синема
|
10:15
3D 12:25
3D 14:35
16:45
3D 18:55
20:05
21:05
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 13:30
3D 18:15
|Киносити
|
10:10
3D 11:20
12:30
3D 13:40
14:50
3D 16:00
17:10
3D 18:20
19:30
3D 20:40
21:50
3D 23:00
00:10
|Киреевский ГДК
|
3D 13:25
3D 18:05
3D 22:05
|Октябрь
|
12:05
3D 16:00
3D 18:15
21:30
|Синема Стар
|
3D 14:30
17:10
3D 19:00
21:55
3D 00:20
|Стрела (Дубна)
|
3D 13:25
3D 18:05
22:05
|Юность (Узловая)
|
3D 13:15
3D 17:50
3D 21:40
11 августа, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:45
15:30
3D 19:15
3D 21:15
|Алмаз Синема
|
10:15
3D 12:25
3D 14:35
16:45
3D 18:55
20:05
21:05
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 12:35
3D 16:30
3D 20:25
|Киносити
|
10:10
3D 11:20
12:30
3D 13:40
14:50
3D 16:00
17:10
3D 18:20
19:30
3D 20:40
21:50
3D 23:00
00:10
01:20
|Киреевский ГДК
|
3D 12:15
3D 16:15
3D 20:15
|Октябрь
|
12:05
3D 16:00
3D 18:15
21:30
|Синема Стар
|
3D 14:30
17:10
3D 19:00
21:55
3D 00:20
|Стрела (Дубна)
|
3D 12:15
3D 16:15
3D 20:15
|Юность (Узловая)
|
3D 13:15
3D 17:50
3D 21:40
12 августа, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:45
15:30
3D 19:15
3D 21:15
|Алмаз Синема
|
10:15
3D 12:25
3D 14:35
16:45
3D 18:55
20:05
21:05
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 12:35
3D 16:30
3D 20:25
|Киносити
|
10:10
3D 11:20
12:30
3D 13:40
14:50
3D 16:00
17:10
3D 18:20
19:30
3D 20:40
21:50
3D 23:00
00:10
01:20
|Киреевский ГДК
|
3D 12:15
3D 16:15
3D 20:15
|Октябрь
|
12:05
3D 16:00
3D 18:15
21:30
|Синема Стар
|
3D 14:30
17:10
3D 19:00
21:55
3D 00:20
|Стрела (Дубна)
|
3D 12:15
3D 16:15
3D 20:15
|Юность (Узловая)
|
3D 13:15
3D 17:50
3D 21:40
13 августа, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:45
15:30
3D 19:15
3D 21:15
|Киносити
|
10:10
3D 11:20
12:30
3D 13:40
14:50
3D 16:00
17:10
3D 18:20
19:30
3D 20:40
21:50
3D 23:00
00:10
|Киреевский ГДК
|
3D 13:25
3D 18:05
22:05
|Октябрь
|
12:05
3D 16:00
3D 18:15
21:30
|Синема Стар
|
3D 14:30
17:10
3D 19:00
21:55
|Стрела (Дубна)
|
3D 13:25
3D 18:05
22:05
14 августа, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:45
15:30
3D 19:15
3D 21:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 13:30
3D 18:15
|Киносити
|
10:10
3D 11:20
12:30
3D 13:40
14:50
3D 16:00
17:10
3D 18:20
19:30
3D 20:40
21:50
3D 23:00
00:10
|Киреевский ГДК
|
3D 13:25
3D 18:05
22:05
|Октябрь
|
12:05
3D 16:00
3D 18:15
21:30
|Синема Стар
|
3D 14:30
17:10
3D 19:00
21:55
|Стрела (Дубна)
|
3D 13:25
3D 18:05
22:05
|Юность (Узловая)
|
3D 13:15
3D 17:50
3D 21:40
15 августа, среда
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:45
15:30
3D 19:15
3D 21:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 13:30
3D 18:15
|Киносити
|
10:10
3D 11:20
12:30
3D 13:40
14:50
3D 16:00
17:10
3D 18:20
19:30
3D 20:40
21:50
3D 23:00
00:10
|Киреевский ГДК
|
3D 13:25
3D 18:05
22:05
|Октябрь
|
12:05
3D 16:00
3D 18:15
21:30
|Синема Стар
|
3D 14:30
17:10
3D 19:00
21:55
|Стрела (Дубна)
|
3D 13:25
3D 18:05
22:05
|Юность (Узловая)
|
3D 13:15
3D 17:50
3D 21:40
16 августа, четверг
|Киносити
|
00:10