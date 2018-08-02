Мег: Монстр глубины

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 09.08.2018

Режиссер: Джон Тертелтауб

Актеры: Джейсон Стэйтем, Руби Роуз, Рэйн Уилсон, Роберт Тейлор, Клифф Кертис, Ли Бинбин, Джессика МакНэми, Оулавюр Дарри Оулафссон, Маси Ока, Пейдж Кеннеди

Жанр: триллер, фантастика

Продолжительноcть: 113 мин

Бюджет: $150 000 000,00

Профессор палеонтологии Джонас Тэйлор, в прошлом пилот глубоководных аппаратов, уже много лет пишет о мегалодоне и читает лекции, стараясь забыть незабываемое — трагически окончившуюся экспедицию, которая убедила его в том, что первобытное чудовище существует и в наши дни. Во время погружения в самый глубокий океанский каньон Тэйлор едва спасся от огромных челюстей доисторического чудовища, способного поднять из воды даже тираннозавра. Тэйлору предлагают совершить еще более глубокое погружение. То, что он, возможно, найдет, должно заставить умолкнуть скептиков, но, когда эта находка будет поднята со дна, океанские приливы станут кроваво-красными до скончания времен.