Дворянское чаепитие в России
11 августа в музее «Тульские самовары» пройдет лекция, посвященная традициям дворянского чаепития. Вы любите почаёвничать с родными и близкими? Тогда ждём вас в музее «Тульские самовары»! Вы узнаете, что означает «пить чай по-русски» и о том, какие традиции были в чайной церемонии дворян.
В конце лекции участники смогут пообщаться друг с другом за чашкой ароматного напитка и продегустировать яблочное варенье с корицей.
Стоимость: 100 руб.
Где и когда?
Тула, улица Менделеевская, 8
11 августа 2018, суббота
14:00