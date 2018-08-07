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Дворянское чаепитие в России

Дворянское чаепитие в России

11 августа в музее «Тульские самовары» пройдет лекция, посвященная традициям дворянского чаепития. Вы любите почаёвничать с родными и близкими? Тогда ждём вас в музее «Тульские самовары»! Вы узнаете, что означает «пить чай по-русски» и о том, какие традиции были в чайной церемонии дворян.

В конце лекции участники смогут пообщаться друг с другом за чашкой ароматного напитка и продегустировать яблочное варенье с корицей.

Стоимость: 100 руб.

Где и когда?
Тульские самовары, музей
Тула, улица Менделеевская, 8
11 августа 2018, суббота
14:00
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