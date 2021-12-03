«План Ломоносова», трибьют «Сектора Газа» и Вечер русской сцены: выходные в Туле 3-5 декабря
А еще фестиваль спорта «Богатырские руки», выходные немецкого кино в «Октаве», «МолоТняк-2022» и многое другое — в нашем обзоре выходных.
«План Ломоносова»
Где: BACKSTAGE.
Стоимость: 800 руб.
«Черный вторник»
Где: Concert Hall.
Стоимость: 100 руб.
3 декабря на сцене Concert Hall состоится концерт официальной трибьют-группы «Сектора Газа» — «Черный вторник». Творческое наследие Юрия Хоя продолжает жить и завоёвывать новых слушателей. Не упустите возможность окунуться в атмосферу концертов великой группы.
«МолоТняк-2022»
Где: Concert Hall.
Стоимость: 200 руб.
«Свет надежды»
Где: Дом культуры «Ясная Поляна».
«Кошкин дом»
Где: Театр юного зрителя.
Русская сцена | Dance Party
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 300 руб.
Выходные немецкого кино в «Октаве»
Где: Творческий кластер «Октава».
4 и 5 декабря в рамках проекта «Выходные немецкого кино» в «Октаве» пройдет показ и обсуждение 2 картин — «Чудо Тайбэя» и «Кабинет восковых фигур».
Показ сериала «Универ. 10 лет спустя»
Где: ТРЦ «Макси».
БК «Новомосковск» — БК «Динамо»
Где: Спорт-комплекс «Новое поколение».
«Тулица» — «Спарта»
Где: Спорт-комплекс «Тула-Арена».
«Богатырские руки»
Где: Спортшкола «Восток».
4 декабря в спортшколе «Восток» пройдет фестиваль спорта «Богатырские руки», посвященный 80-летию героической обороне Тулы.
Вестерн-комикс «Сокровища пиратов»
Где: Театр «Эрмитаж».
Стоимость билетов: от 200 руб.
«Мастер»
Где: BACKSTAGE.
Стоимость: 1000 руб.
4 декабря в клубе BACKSTAGE выступит группа «Мастер». Созданная в 1987 году бас-гитаристом Аликом Грановским и гитаристом Андреем Большаковым группа «Мастер» с ходу выбилась в безоговорочные лидеры отечественного металла — и не утратила свои позиции и три декады спустя.
«Москва-Петушки»
Где: Тульский камерный драматический театр.
Единственное, что можно утверждать — если вы отправитесь
«Академия Михайлова» — «Алмаз»
Где: Ледовый дворец.
«Лётчик» (12+)
Летчика ведут воля к жизни, мужество и, конечно, любовь. Дома его ждет Ольга, именно ее образ согревает его в стужу и помогает двигаться вперед, к спасению. У него лишь один шанс выжить, чтобы вернуться к любимой, снова подняться в небо и победить.
«Дом Gucci» (18+)
Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно. Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.
Хороших выходных!