«План Ломоносова», трибьют «Сектора Газа» и Вечер русской сцены: выходные в Туле 3-5 декабря

4 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое — почти все — изменилось… Да ничего не изменилось, и буквально вчера человек… А он человек вообще, если разговаривает с ангелами..? Так вот, он сел в электричку и отправился в рай… Ну, какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки… На самом деле, в этой истории нет никакой определенности.



Единственное, что можно утверждать — если вы отправитесь

в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное

движение, пусть это будет даже движение огорченной души.