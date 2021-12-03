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«План Ломоносова», трибьют «Сектора Газа» и Вечер русской сцены: выходные в Туле 3-5 декабря

«План Ломоносова», трибьют «Сектора Газа» и Вечер русской сцены: выходные в Туле 3-5 декабря

А еще фестиваль спорта «Богатырские руки», выходные немецкого кино в «Октаве», «МолоТняк-2022» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

«План Ломоносова»

Когда: 3 декабря, пятница, 19.00.

Где: BACKSTAGE.
Стоимость: 800 руб.

План Ломоносова

3 декабря в клубе BACKSTAGE выступит группа «План Ломоносова». Одна из самых самобытных и драйвовых панк-рок групп России отметила 10-летний юбилей в 2020 году.
 
Концерты группы наполнены безудержным драйвом и первобытной энергией рок-музыки.
 

«Черный вторник»

Когда: 3 декабря, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 100 руб.

Черный вторник

3 декабря на сцене Concert Hall состоится концерт официальной трибьют-группы «Сектора Газа» — «Черный вторник». Творческое наследие Юрия Хоя продолжает жить и завоёвывать новых слушателей. Не упустите возможность окунуться в атмосферу концертов великой группы.

 

«МолоТняк-2022»

Когда: 5 декабря, воскресенье, 18.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 200 руб.

МолоТняк-2022

5 декабря в Concert Hall стартует 14-й сезон легендарного фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».
 

«Свет надежды»

Когда: 4 декабря, суббота, 15.00.

Где: Дом культуры «Ясная Поляна».

Свет надежды

4 декабря в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится концерт стипендиатов Международного Благотворительного фонда Владимира Спивакова.
Перед публикой выступят учащиеся Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
 

«Кошкин дом»

Когда: 4 декабря, суббота, 12.00.

Где: Театр юного зрителя.

Кошкин дом

4 декабря в Театре юного зрителя покажут спектакль «Кошкин дом». На представлении малыши с волнением следят за перипетиями непростой кошачьей судьбы. А родители, бабушки и дедушки возвращаются в свое детство, вспоминая любимую сказку Самуила Маршака!
 

Русская сцена | Dance Party

Когда: 4 декабря, суббота, 22.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 300 руб.

Русская сцена | Dance Party

4 декабря культурный центр «Типография» приглашает на вечер русской сцены. Что это значит? Мы погрузимся в атмосферу танцевальной вечеринки и послушаем все самые любимые треки отечественных групп! Вас ждёт электроника, инди, поп, пост-панк и многое другое!
 

Выходные немецкого кино в «Октаве»

Когда: 4, 5 декабря, суббота-воскресенье, 19.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Выходные немецкого кино в «Октаве»

4 и 5 декабря в рамках проекта «Выходные немецкого кино» в «Октаве» пройдет показ и обсуждение 2 картин — «Чудо Тайбэя» и «Кабинет восковых фигур».

 

Показ сериала «Универ. 10 лет спустя»

Когда: 3 декабря, пятница, 20.00.

Где: ТРЦ «Макси».

Показ сериала «Универ. 10 лет спустя»

3 декабря в кинотеатре «Синема Парк» состоится показ премьерных эпизодов нового сериала «Универ. 10 лет спустя».
Сюжет сериала перебрасывает зрителей в будущее, где их любимые герои уже давно покинули студенческое общежитие и начали жить взрослой жизнью, которая порой оказывается весьма суровой.
 

БК «Новомосковск» — БК «Динамо»

Когда: 4, 5 декабря, суббота-воскресенье, 18.00.

Где: Спорт-комплекс «Новое поколение».

БК «Новомосковск» — БК «Динамо»

4 и 5 декабря в спорт-комплексе «Новое поколение» в рамках Париматч Чемпионата России мужской «Суперлиги 2» БК «Новомосковск» сыграет против БК «Динамо» из Ставрополя.
 

«Тулица» — «Спарта»

Когда: 5 декабря, воскресенье, 17.30.

Где: Спорт-комплекс «Тула-Арена».

«Тулица» – «Спарта»

5 декабря в новом спорт-комплексе «Тула-Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Спарты» из Нижнего Новгорода.
 

«Богатырские руки»

Когда: 4 декабря, суббота, 12.00.

Где: Спортшкола «Восток».

Богатырские руки

4 декабря в спортшколе «Восток» пройдет фестиваль спорта «Богатырские руки», посвященный 80-летию героической обороне Тулы.

 

Вестерн-комикс «Сокровища пиратов»

Когда: 4 декабря, суббота, 11.00.

Где: Театр «Эрмитаж».
Стоимость билетов: от 200 руб.

Вестерн-комикс «Сокровища пиратов»

4 декабря в Тульском театре «Эрмитаж» — премьерный спектакль для детей «Сокровища пиратов» по пьесе С. Дмитриева.
 
Эта история о приключениях незадачливых разбойников наполнена тайнами, погонями, похищениями и весёлыми розыгрышами. Вереница захватывающих событий держит маленьких и больших зрителей в
напряжении, а выразительное художественное оформление спектакля не даёт оторвать от сцены взгляда.
 

«Мастер»

Когда: 4 декабря, суббота, 20.00.

Где: BACKSTAGE.
Стоимость: 1000 руб.

Мастер

4 декабря в клубе BACKSTAGE выступит группа «Мастер». Созданная в 1987 году бас-гитаристом Аликом Грановским и гитаристом Андреем Большаковым группа «Мастер» с ходу выбилась в безоговорочные лидеры отечественного металла — и не утратила свои позиции и три декады спустя.

 

«Москва-Петушки»

Когда: 4 декабря, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Москва-Петушки

4 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое — почти все — изменилось… Да ничего не изменилось, и буквально вчера человек… А он человек вообще, если разговаривает с ангелами..? Так вот, он сел в электричку и отправился в рай… Ну, какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки… На самом деле, в этой истории нет никакой определенности.

Единственное, что можно утверждать — если вы отправитесь
в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное
движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
 

«Академия Михайлова» — «Алмаз»

Когда: 3, 4 декабря, пятница-суббота, 13.00, 19.00.

Где: Ледовый дворец.

«Академия Михайлова» – «Локо»

3 и 4 декабря в Ледовом дворце в рамках МХЛ «Академия Михайлова» сыграет против «Алмаза» из Череповца.
 
 
 
а что в кино?

«Лётчик» (12+)

Декабрь 1941 года. Летчик Николай Комлев успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но самолет Комлева подбит вражескими истребителями, и летчик чудом сажает свой ИЛ-2 на глухую лесную поляну. Кажется, самое страшное позади, — он выжил в воздушном бою. Однако испытания только начинаются: раненому Комлеву предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов, задача которых — найти его во что бы то ни стало.

Летчика ведут воля к жизни, мужество и, конечно, любовь. Дома его ждет Ольга, именно ее образ согревает его в стужу и помогает двигаться вперед, к спасению. У него лишь один шанс выжить, чтобы вернуться к любимой, снова подняться в небо и победить.
 

«Дом Gucci» (18+)

Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно. Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.

 

Хороших выходных!

 

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 09:50 0
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