5 декабря в Concert Hall стартует 14-й сезон легендарного фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».

Отборочные концерты концерты будут проходить всю зиму по воскресеньям - в малом зале Concert Hall - уютном кафе «ЕлиПилиПели».

День1-й -представит Вам 1-ю тройку игроков! Молодые тульские и крайне оригинальные группы дерзающие в самых разных музыкальных стилях.

Культурное наследие - постпанк.

SCREAMPIE - хард-рок,глэм метал.

Гнидские Гниды - инди-рок.

Большое музыкальное жюри оценит по достоинству.

А ты приходи на концерт и проголосуй за лучшую рок-группу

Вход с QR-кодом. Стоимость: 200 руб.