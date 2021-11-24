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МолоТняк-2022

МолоТняк-2022

5 декабря в Concert Hall стартует 14-й сезон легендарного фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022». 

Отборочные концерты концерты будут проходить всю зиму по воскресеньям - в малом зале Concert Hall - уютном кафе «ЕлиПилиПели». 
 
День1-й -представит Вам 1-ю тройку игроков! Молодые тульские и крайне оригинальные группы дерзающие в самых разных музыкальных стилях. 
 
Культурное наследие - постпанк.
SCREAMPIE - хард-рок,глэм метал.
Гнидские Гниды - инди-рок.
 
Большое музыкальное жюри оценит по достоинству. 
А ты приходи на концерт и проголосуй за лучшую рок-группу 
Вход с QR-кодом. Стоимость: 200 руб.
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
5 декабря 2021, воскресенье
18:00
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Касса
Надувное шоу «Новогодняя сказка»
Купить билет
8 января, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-1400 ₽
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
15 декабря, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Александр Серов
Купить билет
18 февраля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Anton Ripatti | Psychedelic Jazz Noir
Купить билет
9 декабря, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 400 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
Купить билет
4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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