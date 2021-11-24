МолоТняк-2022
5 декабря в Concert Hall стартует 14-й сезон легендарного фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».
Отборочные концерты концерты будут проходить всю зиму по воскресеньям - в малом зале Concert Hall - уютном кафе «ЕлиПилиПели».
День1-й -представит Вам 1-ю тройку игроков! Молодые тульские и крайне оригинальные группы дерзающие в самых разных музыкальных стилях.
Культурное наследие - постпанк.
SCREAMPIE - хард-рок,глэм метал.
Гнидские Гниды - инди-рок.
Большое музыкальное жюри оценит по достоинству.
А ты приходи на концерт и проголосуй за лучшую рок-группу
Вход с QR-кодом. Стоимость: 200 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
5 декабря 2021, воскресенье
18:00
8 января, суббота 12:00
₽ Билеты: 1000-1400 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
15 декабря, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
9 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽