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«Тулица» – «Спарта»

«Тулица» – «Спарта»

5 декабря в новом спорт-комплексе «Тула Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Спарты» из Нижнего Новгорода.


Уважаемые болельщики, обращаем ваше внимание, что для прохода на игру необходимо иметь QR-код вакцинированного или сертификат переболевшего. Также при себе вам необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

Убедительная просьба, с целью комфортного прохождения процедуры досмотра скачать и распечатать сертификат с QR-кодом и заблаговременно прибыть на спортивный объект.

Где и когда?
Тула Арена
5 декабря 2021, воскресенье
17:30
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Касса
ПНЕВМОСЛОН
Купить билет
5 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Поющие гитары
Купить билет
20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
КОСМОНАВТОВ НЕТ
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Александр Серов
Купить билет
18 февраля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Надувное шоу «Новогодняя сказка»
Купить билет
8 января, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-1400 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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