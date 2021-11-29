«Тулица» – «Спарта»
5 декабря в новом спорт-комплексе «Тула Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Спарты» из Нижнего Новгорода.
Уважаемые болельщики, обращаем ваше внимание, что для прохода на игру необходимо иметь QR-код вакцинированного или сертификат переболевшего. Также при себе вам необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
Убедительная просьба, с целью комфортного прохождения процедуры досмотра скачать и распечатать сертификат с QR-кодом и заблаговременно прибыть на спортивный объект.
Где и когда?
5 декабря 2021, воскресенье
17:30
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
8 января, суббота 12:00
₽ Билеты: 1000-1400 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽