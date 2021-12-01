4 декабря в Театре юного зрителя покажут спектакль «Кошкин дом». На представлении малыши с волнением следят за перипетиями непростой кошачьей судьбы. А родители, бабушки и дедушки возвращаются в свое детство, вспоминая любимую сказку Самуила Маршака!