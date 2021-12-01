Кошкин дом
4 декабря в Театре юного зрителя покажут спектакль «Кошкин дом». На представлении малыши с волнением следят за перипетиями непростой кошачьей судьбы. А родители, бабушки и дедушки возвращаются в свое детство, вспоминая любимую сказку Самуила Маршака!
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
4 декабря 2021, суббота
12:00
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
15 декабря, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽