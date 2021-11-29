Русская сцена | Dance Party
4 декабря культурный центр «Типография» приглашает на вечер русской сцены. Что это значит? Мы погрузимся в атмосферу танцевальной вечеринки и послушаем все самые любимые треки отечественных групп! Вас ждёт электроника, инди, поп, пост-панк и многое другое!
Сеты будут составлены из песен любимых исполнителей, таких как «Электрофорез», Монеточка, Луна, Sonic Death, ShortParis, «Молчат дома», «Утро» и многих других! Такого еще точно не было!
Стоимость: 300 руб. Нужен QR-код.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 декабря 2021, суббота
22:00
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
15 декабря, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽