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Русская сцена | Dance Party

Русская сцена | Dance Party

4 декабря культурный центр «Типография» приглашает на вечер русской сцены. Что это значит? Мы погрузимся в атмосферу танцевальной вечеринки и послушаем все самые любимые треки отечественных групп! Вас ждёт электроника, инди, поп, пост-панк и многое другое!

Сеты будут составлены из песен любимых исполнителей, таких как «Электрофорез», Монеточка, Луна, Sonic Death, ShortParis, «Молчат дома», «Утро» и многих других! Такого еще точно не было! 

Стоимость: 300 руб. Нужен QR-код.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 декабря 2021, суббота
22:00
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Касса
Буратино
Купить билет
2 января, воскресенье 10:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
15 декабря, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Александр Серов
Купить билет
18 февраля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
29 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
Купить билет
19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
Пилот
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10 декабря, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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