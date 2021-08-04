Черный вторник
3 декабря на сцене Concert Hall состоится концерт официальной трибьют-группы «Сектора Газа» — «Черный вторник». Творческое наследие Юрия Хоя продолжает жить и завоёвывать новых слушателей. Не упустите возможность окунуться в атмосферу концертов великой группы.
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
3 декабря 2021, пятница
20:00
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
18 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
15 декабря, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽