3 декабря на сцене Concert Hall состоится концерт официальной трибьют-группы «Сектора Газа» — «Черный вторник». Творческое наследие Юрия Хоя продолжает жить и завоёвывать новых слушателей. Не упустите возможность окунуться в атмосферу концертов великой группы.



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