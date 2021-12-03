Все о рынке недвижимости в Туле: что купить выгоднее, и как изменятся цены

Эксперт компании «Единая служба недвижимости»

Дмитрий Воробьев

— Что сейчас выгоднее покупать: новостройки или вторичное жилье?

— Самая выгодная покупка — новостройки на начальном этапе строительства. Цены на них будут расти неизбежно. Но в целом можно найти хорошие варианты и на вторичном рынке. Все зависит от задачи: хотите ли вы быстро перепродать квартиру или собираетесь в ней жить.

Неизвестно, как будет себя вести рынок дальше. Спрос на недвижимость через пять или десять лет может упасть. Поэтому ориентироваться всегда нужно на окружающую сейчас действительность. Если вы хотите заработать на вторичной недвижимости, этот процесс точно не нужно откладывать.

— Насколько рынок новостроек сейчас насыщен?

— Вариантов в Тульской области много. Чтобы сделать правильный выбор, оцените, в каком районе хотите приобрести недвижимость, сколько вы готовы заплатить за нее, и квартира какой площади вас интересует. Определиться самому будет сложно, поэтому, если не хотите прогадать, лучше обратитесь к риэлтору. Специалист ориентируется на рынке недвижимости, знает, что в скором времени вырастет в цене, и сможет оценить, какая покупка будет выгоднее, исходя из ваших целей.

— Какие квартиры сейчас пользуются спросом?

— За последние пять-семь лет покупательский вкус изменился. Сейчас все большую популярность завоевывают новостройки. Люди поняли инвестиционную привлекательность покупки квартиры в новом доме, да и сам рынок строящегося жилья заметно расширился.

Еще одна отличительная черта современного рынка: покупатели стали обращать внимание на дизайн фасадов, комфортные современные подъезды, закрытые дворы без машин, благоустройство территории. И это еще один плюс в копилку новостроек.

— За последний год цены на недвижимость в Туле выросли. С чем это связано?

— Рост цен есть, в зависимости от типа недвижимости он составляет примерно 15−20%. На это повлияла инфляция и внушительное подорожание строительных материалов. Отчасти сказалось и появление льготной ипотеки на новостройки, которая вызвала повышение покупательского спроса.

— Будут ли цены на недвижимость расти дальше?

— Скорее всего, расти цены больше не будут, потому что сейчас и так достигли психологического максимума. Кроме того, подросли и продолжают расти ставки по ипотеке, а значит, покупательский спрос немного спадет.

— Вы сказали, что проценты по ипотеке выросли. Стоит ли ждать снижения ставок или лучше приобретать недвижимость сейчас?

— Ждать точно не нужно. Процентная ставка по ипотеке будет только расти, а падения цен на недвижимость не прогнозируется. То есть с каждым месяцем покупка будет становиться все менее выгодной.

— Учитывая повышение цен, что выгоднее: покупать недвижимость или снимать?

— Зависит от обстоятельств. Если покупать квартиру с привлечением ипотеки с минимальным взносом и платить ее в течение 20−30 лет, то аренда недвижимости, скорее всего, окажется выгоднее. Если же у вас есть хотя бы 20% от стоимости квартиры, и вы готовы погасить ипотеку в течение 5−6 лет, то выбирайте покупку жилья. Безусловно, нужно разбираться в каждой конкретной ситуации отдельно и обстоятельно.

— Какие перспективы ждут рынок недвижимости в 2022 году?

— Скорее всего, акцент еще больше сместится на новостройки. А диктовать условия рынку будут уже покупатели. Если раньше продавцы сами определяли, на сколько они могут поднимать цены, как торговаться, то сейчас с учетом возросшей стоимости жилья, покупатели стали выбирать тщательнее и оценивать недвижимость строже. Застройщики же будут вынуждены разрабатывать все новые выгодные предложения. Разобраться в их многообразии помогут риэлторы.

И еще, скорее всего, возрастет количество сделок по домам и загородной недвижимости. Пандемия показала людям всю прелесть загородной жизни, и многие туляки уже сейчас ищут любую возможность перебраться за черту города.

Остались вопросы? На них готов ответить эксперт по недвижимости Дмитрий Воробьев.

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