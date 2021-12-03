БК «Новомосковск» — БК «Динамо»
4 и 5 декабря в спорт-комплексе «Новое поколение» в рамках Париматч Чемпионата России мужской «Суперлиги 2» БК «Новомосковск» сыграет против БК «Динамо» из Ставрополя.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
4 декабря 2021, суббота
18:00
5 декабря 2021, воскресенье
18:00
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
15 декабря, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽