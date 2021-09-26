План Ломоносова
3 декабря в клубе BACKSTAGE выступит группа «План Ломоносова». Одна из самых самобытных и драйвовых панк-рок групп России отметила 10-летний юбилей в 2020 году.
За 10 лет группа выпустила шесть студийных альбомов и два концертных альбома. Основные альбомы без названий, а нумеруются от I до V.
Альбом «Облако в штанах» записан на одноименную поэму тетраптих В.В. Маяковского. Концертные альбомы имеют названия — «Концерт по заявкам» 2019г. и «Панки на Арбате» 2021г.
Концерты группы наполнены безудержным драйвом и первобытной энергией рок музыки. Практически невозможно остаться равнодушным к группе после посещения концерта.
Лирика, драйв и мужская харизма отличительная черта План Ломоносова.
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
3 декабря 2021, пятница
19:00
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
18 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
15 декабря, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽