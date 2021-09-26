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План Ломоносова

План Ломоносова

3 декабря в клубе BACKSTAGE выступит группа «План Ломоносова». Одна из самых самобытных и драйвовых панк-рок групп России отметила 10-летний юбилей в 2020 году.

За 10 лет группа выпустила шесть студийных альбомов и два концертных альбома. Основные альбомы без названий, а нумеруются от I до V.
 
Альбом «Облако в штанах» записан на одноименную поэму тетраптих В.В. Маяковского. Концертные альбомы имеют названия — «Концерт по заявкам» 2019г. и «Панки на Арбате» 2021г.
 
Концерты группы наполнены безудержным драйвом и первобытной энергией рок музыки. Практически невозможно остаться равнодушным к группе после посещения концерта.
 
Лирика, драйв и мужская харизма отличительная черта План Ломоносова.

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
3 декабря 2021, пятница
19:00
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RAMMSTEIN tribute show
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3 декабря, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Мегаломания
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18 декабря, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Mgzavrebi
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15 декабря, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Сергей Любавин
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26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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 ₽  Билеты: 1300-3300 ₽
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