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Мастер

Мастер

4 декабря в клубе BACKSTAGE выступит группа «Мастер». Созданная в 1987 году бас-гитаристом Аликом Грановским и гитаристом Андреем Большаковым группа «Мастер» с ходу выбилась в безоговорочные лидеры отечественного метала - и не утратила свои позиции и три декады спустя. 

Первый альбом «Мастер» разлетелся рекордным тиражом более миллиона экземпляров. Дальше пошло по нарастающей - продажи второй пластинки достигли уже 2-х миллионного тиража, что соответствует «мультилатиновому диску». 
 
Группа заслуженно обрела статус одного из лучших металл-коллективов и стала первой, чьи гастроли проходили за рубежом: в Бельгии, Голландии, Люксембурге, Франции, Германии, Польше, Израиле, Болгарии. 
 
История «Мастера» - фестивали и гастроли, записи и коллаборации. 
У группы 9 студийных альбомов, в том числе 2 альбома на английском языке и несколько композиций на испанском, в написании текстов которых приняли участие музыканты из Эквадора. 
 
В 1999 году вокалист Михаил Серышев покидает группу ради службы в оперном театре. В группу приходит харизматичный Алексей `Lexx` Кравченко, чей голос является визитной карточкой группы уже более 20 лет. 
Пережившая дюжину кадровых перестановок группа и ее бессменный лидер Алик Грановский не почивают на лаврах, выпустив не так давно студийный альбом «Мастер времени».
 
За более чем 30 лет появилось огромное число хитов, гремевших на весь мир: «Кресты», «Мастер», «Палачи», «Берегись», «Щит и меч», «Воля и разум», «Пепел на Ветру» и множество других песен, на которых выросло не одно поколение.

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
4 декабря 2021, суббота
20:00
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Касса
Операция Пластилин
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5 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Надувное шоу «Новогодняя сказка»
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8 января, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-1400 ₽
Тараканы!
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1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Мегаломания
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18 декабря, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Поющие гитары
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20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Сеанс гипноза для семейной пары
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17 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
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