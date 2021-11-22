Вестерн-комикс «Сокровища пиратов»

4 декабря в Тульском театре «Эрмитаж» премьерный спектакль для детей «Сокровища пиратов» по пьесе С. Дмитриева.

Кто из нас хоть однажды не мечтал найти клад? Вот и разбойники Билли и Джонни мечтают о сокровищах, которые когда-то в пещере на берегу моря зарыли пираты. Только вот у них лишь половина карты, на которой обозначен тайник с сокровищами. А вторая половина неожиданно

обнаруживается… в бродячем цирке. И братство цирковых артистов даёт разбойникам отпор!



Эта история о приключениях незадачливых разбойников наполнена тайнами, погонями, похищениями и весёлыми розыгрышами. Вереница захватывающих событий держит маленьких и больших зрителей в

напряжении, а выразительное художественное оформление спектакля не даёт оторвать от сцены взгляда.



Стоимость: от 200 руб.