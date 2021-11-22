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Вестерн-комикс «Сокровища пиратов»

Вестерн-комикс «Сокровища пиратов»

4 декабря в Тульском театре «Эрмитаж» премьерный спектакль для детей «Сокровища пиратов» по пьесе С. Дмитриева.

Кто из нас хоть однажды не мечтал найти клад? Вот и разбойники Билли и Джонни мечтают о сокровищах, которые когда-то в пещере на берегу моря зарыли пираты. Только вот у них лишь половина карты, на которой обозначен тайник с сокровищами. А вторая половина неожиданно
обнаруживается… в бродячем цирке. И братство цирковых артистов даёт разбойникам отпор!
 
Эта история о приключениях незадачливых разбойников наполнена тайнами, погонями, похищениями и весёлыми розыгрышами. Вереница захватывающих событий держит маленьких и больших зрителей в
напряжении, а выразительное художественное оформление спектакля не даёт оторвать от сцены взгляда.
 
Стоимость: от 200 руб.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
4 декабря 2021, суббота
11:00
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