Вестерн-комикс «Сокровища пиратов»
4 декабря в Тульском театре «Эрмитаж» премьерный спектакль для детей «Сокровища пиратов» по пьесе С. Дмитриева.
Кто из нас хоть однажды не мечтал найти клад? Вот и разбойники Билли и Джонни мечтают о сокровищах, которые когда-то в пещере на берегу моря зарыли пираты. Только вот у них лишь половина карты, на которой обозначен тайник с сокровищами. А вторая половина неожиданно
обнаруживается… в бродячем цирке. И братство цирковых артистов даёт разбойникам отпор!
Эта история о приключениях незадачливых разбойников наполнена тайнами, погонями, похищениями и весёлыми розыгрышами. Вереница захватывающих событий держит маленьких и больших зрителей в
напряжении, а выразительное художественное оформление спектакля не даёт оторвать от сцены взгляда.
Стоимость: от 200 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
4 декабря 2021, суббота
11:00
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
8 января, суббота 12:00
₽ Билеты: 1000-1400 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
18 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
17 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽