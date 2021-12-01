Показ сериала «Универ. 10 лет спустя»
3 декабря в кинотеатре «Синема Парк» состоится показ премьерных эпизодов нового сериала «Универ. 10 лет спустя».
Сюжет сериала перебрасывает зрителей в будущее, где их любимые герои уже давно покинули студенческое общежитие и начали жить взрослой жизнью, которая порой оказывается весьма суровой.
К своим ролям в сериале вернутся Стас Ярушин и Настасья Самбурская, Анна Хилькевич и Александр Мартынов, Арарат Кещян и Екатерина Молоховская, а также Анна Кузина. Новых персонажей сыграют большие драматические артисты Алексей Серебряков и Анатолий Белый.
Регистрация по ссылке.
Регистрация по ссылке.
?
Где и когда?
Тула, Пролетарская ул., 2
3 декабря 2021, пятница
20:00
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
9 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
5 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1700-2100 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽