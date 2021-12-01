Показ сериала «Универ. 10 лет спустя»

3 декабря в кинотеатре «Синема Парк» состоится показ премьерных эпизодов нового сериала «Универ. 10 лет спустя».

Сюжет сериала перебрасывает зрителей в будущее, где их любимые герои уже давно покинули студенческое общежитие и начали жить взрослой жизнью, которая порой оказывается весьма суровой.





Регистрация по ссылке. К своим ролям в сериале вернутся Стас Ярушин и Настасья Самбурская, Анна Хилькевич и Александр Мартынов, Арарат Кещян и Екатерина Молоховская, а также Анна Кузина. Новых персонажей сыграют большие драматические артисты Алексей Серебряков и Анатолий Белый.

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