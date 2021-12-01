Выходные немецкого кино в «Октаве»
4 и 5 декабря в рамках проекта «Выходные немецкого кино» в «Октаве» пройдет показ и обсуждение 2 картин — «Чудо Тайбэя» и «Кабинет восковых фигур».
Документальный фильм Джона Давида Зайдлера «Чудо Тайбэя» (2019) рассказывает о первой немецкой национальной сборной по женскому футболу. Это история о способности добиваться своего и равноправии, которую с юмором рассказывают первопроходцы того времени.
Документальный фильм Джона Давида Зайдлера «Чудо Тайбэя» (2019) рассказывает о первой немецкой национальной сборной по женскому футболу. Это история о способности добиваться своего и равноправии, которую с юмором рассказывают первопроходцы того времени.
Приглашенный эксперт — российский кинорежиссер Настя Тарасова, автор документального фильма «Ты же девочка», снятого в Карачаево-Черкесии. Ее картина рассказывает о команде «Адыг» из двенадцати кавказских девушек, которым приходится бороться со стереотипами в мусульманском селе.
Вход свободный. Регистрация по ссылке.
Кинокартина Пауля Лени «Кабинет восковых фигур» (1924) — один из наиболее известных и обсуждаемых в стилистике немецкого экспрессионизма немой фильм ужасов состоит из трех историй, связанных общим сюжетом.
Владелец музея восковых фигур приглашает писателя рассказать о главных персонажах своей выставки. Вдохновленный автор пишет три страшных рассказа, созданных по мотивам биографий исторических фигур Гаруна аль-Рашида, Ивана Грозного и Джека-потрошителя. Интересный факт: некоторые приемы из этой ленты Сергей Эйзенштейн позаимствовал для своего «Ивана Грозного».
Вход свободный. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
4 декабря 2021, суббота
19:00
5 декабря 2021, воскресенье
19:00
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
15 декабря, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽