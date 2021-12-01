афиша
афиша
Регистрация
Выходные немецкого кино в «Октаве»

Выходные немецкого кино в «Октаве»

4 и 5 декабря в рамках проекта «Выходные немецкого кино» в «Октаве» пройдет показ и обсуждение 2 картин — «Чудо Тайбэя» и «Кабинет восковых фигур». 

Документальный фильм Джона Давида Зайдлера «Чудо Тайбэя» (2019) рассказывает о первой немецкой национальной сборной по женскому футболу. Это история о способности добиваться своего и равноправии, которую с юмором рассказывают первопроходцы того времени.
 
Приглашенный эксперт — российский кинорежиссер Настя Тарасова, автор документального фильма «Ты же девочка», снятого в Карачаево-Черкесии. Ее картина рассказывает о команде «Адыг» из двенадцати кавказских девушек, которым приходится бороться со стереотипами в мусульманском селе.
 
Вход свободный. Регистрация по ссылке

Кинокартина Пауля Лени «Кабинет восковых фигур» (1924) — один из наиболее известных и обсуждаемых в стилистике немецкого экспрессионизма немой фильм ужасов состоит из трех историй, связанных общим сюжетом.

Владелец музея восковых фигур приглашает писателя рассказать о главных персонажах своей выставки. Вдохновленный автор пишет три страшных рассказа, созданных по мотивам биографий исторических фигур Гаруна аль-Рашида, Ивана Грозного и Джека-потрошителя. Интересный факт: некоторые приемы из этой ленты Сергей Эйзенштейн позаимствовал для своего «Ивана Грозного».
 
Вход свободный. Регистрация по ссылке
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
4 декабря 2021, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
5 декабря 2021, воскресенье
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Буратино
Купить билет
2 января, воскресенье 10:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
15 декабря, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Александр Серов
Купить билет
18 февраля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
29 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
Купить билет
19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
Пилот
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.