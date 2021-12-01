4 и 5 декабря в рамках проекта «Выходные немецкого кино» в «Октаве» пройдет показ и обсуждение 2 картин — «Чудо Тайбэя» и «Кабинет восковых фигур».



Документальный фильм Джона Давида Зайдлера «Чудо Тайбэя» (2019) рассказывает о первой немецкой национальной сборной по женскому футболу. Это история о способности добиваться своего и равноправии, которую с юмором рассказывают первопроходцы того времени.



Приглашенный эксперт — российский кинорежиссер Настя Тарасова, автор документального фильма «Ты же девочка», снятого в Карачаево-Черкесии. Ее картина рассказывает о команде «Адыг» из двенадцати кавказских девушек, которым приходится бороться со стереотипами в мусульманском селе.

Вход свободный. Регистрация по ссылке.



Кинокартина Пауля Лени «Кабинет восковых фигур» (1924) — один из наиболее известных и обсуждаемых в стилистике немецкого экспрессионизма немой фильм ужасов состоит из трех историй, связанных общим сюжетом.



Владелец музея восковых фигур приглашает писателя рассказать о главных персонажах своей выставки. Вдохновленный автор пишет три страшных рассказа, созданных по мотивам биографий исторических фигур Гаруна аль-Рашида, Ивана Грозного и Джека-потрошителя. Интересный факт: некоторые приемы из этой ленты Сергей Эйзенштейн позаимствовал для своего «Ивана Грозного».

Вход свободный. Регистрация по ссылке.