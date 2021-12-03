Милена Губенко: «Видеть эмоции покупателей – это настоящее удовольствие»

В летний сезон на прилавках магазинов, в овощных лавках, на сельскохозяйственных ярмарках Тулы и области нельзя не обратить внимание на ароматные и яркие ягоды: малина, клубника, ежевика не только радуют глаз, но еще и необыкновенно вкусны! И многие с удивлением обнаруживают, что ягода эта не импортная, а наша, тульская.

Один из первопроходцев отечественного ягодного производства и амбассадор Россельхозбанка Милена Губенко рассказала о том, как появилась идея организовать «Тульскую ягодную компанию», с какими трудностями пришлось столкнуться, а также дала советы начинающим предпринимателям.

Путь в агробизнес

Мы начинали свое аграрное хозяйство уже с опытом ведения бизнеса: наше консалтинговое агентство на тот момент существовало около 10 лет, и одним из его направлений работы были постановка на учет, сопровождение и автоматизация агробизнеса. И вот, тесно работая с предпринимателями из сельского хозяйства, мы поняли, что хотим развиваться именно в этой сфере.

А на ягоде остановились, так как эта ниша на тот момент была практически свободна: обеспеченность рынка российской ягодой составляла 9%. Вот мы и решили выращивать вкусную и качественную отечественную ягоду. Так что первая рекомендация это — определитесь с направлением, которое вам по душе, и в его рамках постарайтесь предложить уникальный продукт.

О теоретической подготовке

На момент открытия у нас был опыт ведения бизнеса, некоторые знания в агрономии, но ягодное производство было абсолютно в новинку. Более того, на тот момент не было практики по выращиванию ягодных культур, рекомендаций по использованию оборудования и т. п. Советоваться было не с кем, мы невольно шли путем проб и ошибок. Их, к сожалению, было сделано немало, но их мы трансформировали в наш личный отличный опыт.

Сейчас становится легче: «ягодников» появляется больше, приходят зарубежные технологии, есть где черпать информацию — этого нам не хватало в начале пути. Так что вторая рекомендация — перед стартом своего агробизнеса советую читать, ездить, смотреть, знакомиться, общаться с опытными людьми в этой области и только потом начинать.

О преодолении трудностей

В каждой проблеме можно искать новые возможности. Например, сейчас наши розничные продажи организованы через соцсети. Но так было не всегда: все началось с партии свежей ягоды, от которой заказчик в последний момент отказался. Казалось, это катастрофа: партия крупная, продукт скоропортящийся… Я разместила объявление по продаже свежей ягоды в своем фейсбуке, и мы не только реализовали эту партию — накопилось заказов на три партии вперед! Поэтому третье, но не менее важное, чем предыдущие, — в каждой ситуации, даже самой непростой, ищите новые возможности, вероятно, перед вами открываются новые пути.

О самом приятном в работе

Сейчас основной наш канал реализации свежей ягоды — соцсети и сарафанное радио.

Большим преимуществом именно такого способа продажи считаю то, что мы более тесно взаимодействуем с нашими покупателями. Родители присылают фото, записывают видео, и это самое кайфовое в нашей работе. Видеть настоящие эмоции — невероятное удовольствие, это придает силы и вдохновение.

Про 2021 год

В этом году мы особенно остро ощутили влияние внешних факторов на нашу работу.

Погода. В начале сезона долго стояла жара, не давая ягодам набрать силу. Когда все-таки мы начали собирать урожай, начались затяжные дожди, а вскоре после них — ранние заморозки. Таким образом, мы практически не получили урожай малины и ежевики.

Труд. Пандемия в этом году аукнулась дефицитом рабочей силы и ростом цен на стоимость труда сезонных рабочих.

Цены. Погодные условия и некоторая протекционистская политика Европы по отношению к китайской ягоде способствовали тому, что уровень цен на ягоду существенно повысился. Это случилось как раз в момент запуска нашего производства ягодных соусов. Поэтому в этом году мы сосредоточились на производстве ягодных чаев и наших ягодных вин. Так что четвертая рекомендация — не кладите все яйца в одну корзину, по возможности диверсифицируйте производство, находите смежные ниши.

Про Россельхозбанк

Нам близка идея Россельхозбанка популяризировать труд фермеров и нашу отечественную, местную продукцию. Отличный проект РСХБ — фестиваль СВОЁ, он помогает фермерам предложить свою продукцию широкому кругу жителей и выйти со своим товаром в другие регионы. Мы участвовали в этом фестивале в Туле, Москве, Калуге — впечатления исключительно положительные. Надеемся, мероприятие повторится в нашем регионе. А пока размещаем свою продукцию на площадке Свое Родное — здесь легко приобрести наши товары, в том числе ягодные чаи и соусы в любое удобное время!

Советы начинающим:

Агробизнес, как и любой другой, стоит начинать — нужно пробовать, искать свой путь.

Важно иметь свободные средства для начала бизнеса.

Верьте в свои цели и методично и системно к ним идите, каждый день делая хоть небольшой шаг.

Пользуйтесь практикой и опытом коллег, которые уже прошли похожий путь, иначе неминуемо будете наступать на свои, да и на чужие грабли.

Если вы — небольшой производитель, задумайтесь об объединении с другими такими же: так проще обмениваться опытом, организовывать закупки, производство и сбыт.

Актуально для бизнеса

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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