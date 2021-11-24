Свет надежды

4 декабря 2021 года в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится концерт стипендиатов Международного Благотворительного фонда Владимира Спивакова.

Перед публикой выступят учащиеся Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Родион Шакиров (фортепиано), Мария Белокопытова (фортепиано), Каролина Шакирова (скрипка) и Мирослава Шакирова (гобой). Самый старший из участников концерта – Ильяс Невретдинов (труба, флюгельгорн) – учится в Московской средней специальной музыкальной школе имени

Гнесиных.



Несмотря на юный возраст – от восьми до пятнадцати лет – музыканты уже

являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов.