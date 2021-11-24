Свет надежды
4 декабря 2021 года в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится концерт стипендиатов Международного Благотворительного фонда Владимира Спивакова.
Перед публикой выступят учащиеся Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Родион Шакиров (фортепиано), Мария Белокопытова (фортепиано), Каролина Шакирова (скрипка) и Мирослава Шакирова (гобой). Самый старший из участников концерта – Ильяс Невретдинов (труба, флюгельгорн) – учится в Московской средней специальной музыкальной школе имени
Гнесиных.
Несмотря на юный возраст – от восьми до пятнадцати лет – музыканты уже
Несмотря на юный возраст – от восьми до пятнадцати лет – музыканты уже
являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов.
В программе концерта прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Фридерика Шопена, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и других композиторов. Многие из этих произведений были хорошо знакомы Льву Николаевичу. По свидетельству гостившей в Ясной Поляне пианистки Ванды Ландовской, из композиторов послебетховенского периода Толстой больше всего любил Шопена.
Такие классики, как Бах, Гендель, Рамо, Скарлатти вызывали у писателя безграничное восхищение: «Музыка этих композиторов уносит меня в другой мир, – говорил Толстой. – Я закрываю глаза, и мне кажется, что я живу в давно протекших столетиях, далеко ушедших от меня, хотя я уже перешагнул за восьмой десяток».
Регистрация по ссылке.
Такие классики, как Бах, Гендель, Рамо, Скарлатти вызывали у писателя безграничное восхищение: «Музыка этих композиторов уносит меня в другой мир, – говорил Толстой. – Я закрываю глаза, и мне кажется, что я живу в давно протекших столетиях, далеко ушедших от меня, хотя я уже перешагнул за восьмой десяток».
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
4 декабря 2021, суббота
15:00
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
15 декабря, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽