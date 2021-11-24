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Свет надежды

Свет надежды

4 декабря 2021 года в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится концерт стипендиатов Международного Благотворительного фонда Владимира Спивакова.

Перед публикой выступят учащиеся Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Родион Шакиров (фортепиано), Мария Белокопытова (фортепиано), Каролина Шакирова (скрипка) и Мирослава Шакирова (гобой). Самый старший из участников концерта – Ильяс Невретдинов (труба, флюгельгорн) – учится в Московской средней специальной музыкальной школе имени
Гнесиных.

Несмотря на юный возраст – от восьми до пятнадцати лет – музыканты уже
являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов.
В программе концерта прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Фридерика Шопена, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и других композиторов. Многие из этих произведений были хорошо знакомы Льву Николаевичу. По свидетельству гостившей в Ясной Поляне пианистки Ванды Ландовской, из композиторов послебетховенского периода Толстой больше всего любил Шопена.

Такие классики, как Бах, Гендель, Рамо, Скарлатти вызывали у писателя безграничное восхищение: «Музыка этих композиторов уносит меня в другой мир, – говорил Толстой. – Я закрываю глаза, и мне кажется, что я живу в давно протекших столетиях, далеко ушедших от меня, хотя я уже перешагнул за восьмой десяток».

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Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
4 декабря 2021, суббота
15:00
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Касса
Буратино
Купить билет
2 января, воскресенье 10:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
Mgzavrebi
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15 декабря, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Александр Серов
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18 февраля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
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29 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
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19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
Пилот
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10 декабря, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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