Концерт Zivert, спектакль «Идеальный свидетель» и вечер русской сцены: выходные в Туле
А еще «Академия Михайлова» против сборной болельщиков, концерты групп «Маврин» и «ЙОРШ», Театральная школа Константина Райкина и многое другое — в нашем обзоре выходных.
Zivert
Где: Манеж центрального стадиона «Арсенал».
Стоимость: 2400 руб.
26 марта в манеже центрального стадиона «Арсенал» выступит Zivert.
Zivert – винтажная пластинка в современном звучании, сверхновая звезда отечественной музыки и лейбла «Первое музыкальное»! Именно она стала голосом лозунга «Life в кайф» и разрушила мифы о том, что «каждому по факту рядом нужен человек».
Идеальный свидетель
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 900 руб.
26 марта в Городском концертном зале покажут лирическую комедию «Идеальный свидетель». Это головокружительная история о страсти, любви и верности, о метаморфозах наших чувств, неожиданных поворотах в жизни, о том, что счастье нельзя запланировать, оно может только случится, иногда весьма неожиданно!
Русская сцена | Dance Party
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 400 руб.
25 марта культурный центр «Типография» приглашает на вечер русской сцены. Неповторимые ритмы и танцы высокой плотности будут сопровождаться хитами отечественных исполнителей современной поп, инди, электроники и пост-панк сцены.
«Академия Михайлова» и АКМ против сборной команды болельщиков
Где: Ледовый дворец.
Вход на игру свободный.
ЙОРШ
Где: Backstage.
Стоимость: 900 рублей.
25 марта на сцене клуба Backstage с юбилейным альбомом «Уже не тот»выступит группа «ЙОРШ». В новую пластинку вошли лучшие треки команды всех лет, в том числе и ранние работы.
Маврин
Где: Backstage.
Стоимость: 800 рублей.
26 марта на сцене клуба Backstage выступит одна из самых неординарных групп на отечественной металл-сцене — «Маврин».
Свободное творчество для детей. Как его организовать и почему это важно?
Где: Центр семейной истории.
Регистрация по ссылке.
26 марта в Центре семейной истории пройдет лекция для родителей от педагога-психолога, специалиста по раннему развитию – Камилы Сысоевой.
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок нашел в себе таланты и какое-то особенное видение. Поговорим на тему развития воображения у детей и как помочь им в его совершенствовании.
Творческий вечер памяти Геннадия Шпаликова
Где: Творческий кластер «Октава».
26 марта в творческом кластере «Октава» пройдет вечер памяти режиссера и сценариста Геннадия Шпаликова.
За свою короткую жизнь Шпаликов написал сотни песен и стихотворений, десятки сценариев («Мне двадцать лет», «Я шагаю по Москве», «Я родом из детства», «Стеклянная гармоника») и, по мнению критиков, заложил новые принципы сюжетосложения в советской кинодраматургии.
Backbones
Где: Тульский рок-клуб «М2».
Стоимость: от 500 руб.
26 марта в тульском рок-клубе «М2» состоится концерт Backbones - белгородской bike'n'rock банды.
Билет на М.А.Р.С.
Где: Тульский театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 200 руб.
27 марта в Тульском театре «Эрмитаж» пройдет концерт джазовой группы «Билет на М.А.Р.С.».
Первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству
Где: МСК «Тула-Арена».
26 и 27 марта в МСК «Тула-Арена» пройдет первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству (ММА). В соревнованиях примут участие 300 спортсменов из 18 регионов.
Медной горы хозяйка
Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского.
Стоимость: 300 руб.
27 марта в концертном зале филармонии покажут музыкальную сказку для детей «Медной горы хозяйка».
Гастроли Театральной школы Константина Райкина
Где: Дом культуры «Ясная Поляна».
Москва-Петушки
Где: Тульский камерный драматический театр.
27 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
Парящий тигр
Одиннадцать молчаливых мужчин
Ноябрь 1945 года. В Лондон прилетают футболисты московского «Динамо», чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми до этого британскими командами, в числе которых — «Челси» и «Арсенал». Очаровательная английская корреспондентка решает сотворить сенсацию, влюбив в себя лучшего игрока русских, и выбирает самую симпатичную «жертву» среди советских спортсменов. Поживиться за счет турне, игры в рамках которого посетят сотни тысяч болельщиков, намерены и местные нечистоплотные букмекеры…
Но «одиннадцать молчаливых мужчин», как окрестили отечественных футболистов англичане, преподнесут всем немало сюрпризов! Основанная на реальных событиях невероятная история, полная романтики, доброго юмора, шпионских приключений и футбольных страстей. Наши футболисты не только не проиграли ни одного матча, но и завоевали сердца английской публики, полностью перевернув ее представление о русском человеке и советской стране. «Динамо» стало символом нового мира, который зарождался на руинах Второй мировой войны.
Хороших выходных!