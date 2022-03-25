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Концерт Zivert, спектакль «Идеальный свидетель» и вечер русской сцены: выходные в Туле

Концерт Zivert, спектакль «Идеальный свидетель» и вечер русской сцены: выходные в Туле

А еще «Академия Михайлова» против сборной болельщиков, концерты групп «Маврин» и «ЙОРШ», Театральная школа Константина Райкина и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Zivert

Когда: 26 марта, суббота, 19.00.

Где: Манеж центрального стадиона «Арсенал».
Стоимость: 2400 руб.

26 марта в манеже центрального стадиона «Арсенал» выступит Zivert

Zivert – винтажная пластинка в современном звучании, сверхновая звезда отечественной музыки и лейбла «Первое музыкальное»! Именно она стала голосом лозунга «Life в кайф» и разрушила мифы о том, что «каждому по факту рядом нужен человек».

 

Идеальный свидетель

Когда: 26 марта, суббота 17.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 900 руб.

Идеальный свидетель

26 марта в Городском концертном зале покажут лирическую комедию «Идеальный свидетель». Это головокружительная история о страсти, любви и верности, о метаморфозах наших чувств, неожиданных поворотах в жизни, о том, что счастье нельзя запланировать, оно может только случится, иногда весьма неожиданно!

 

Русская сцена | Dance Party

Когда: 25 марта,  пятница, 22.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 400 руб.

Русская сцена | Dance Party

25 марта культурный центр «Типография» приглашает на вечер русской сцены. Неповторимые ритмы и танцы высокой плотности будут сопровождаться хитами отечественных исполнителей современной поп, инди, электроники и пост-панк сцены.

 

«Академия Михайлова» и АКМ против сборной команды болельщиков

Когда: 25 марта, пятница, 20.00.

Где: Ледовый дворец.
Вход на игру свободный.

«Академия Михайлова» и АКМ против сборной команды болельщиков

25 марта в Ледовом дворце состоится матч-закрытие сезона. Сборная команд Молодежной хоккейной лиги «Академия Михайлова» и Высшей хоккейной лиги АКМ сыграет против сборной команды болельщиков.
 

ЙОРШ

Когда: 25 марта, пятница, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 900 рублей.

ЙОРШ

25 марта на сцене клуба Backstage с юбилейным альбомом «Уже не тот»выступит группа «ЙОРШ». В новую пластинку вошли лучшие треки команды всех лет, в том числе и ранние работы.

 

Маврин

Когда: 26 марта, суббота, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 800 рублей.

Маврин

26 марта на сцене клуба Backstage выступит одна из самых неординарных групп на отечественной металл-сцене — «Маврин».

 

Свободное творчество для детей. Как его организовать и почему это важно?

Когда: 26 марта, суббота, 18.00.

Где: Центр семейной истории.
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Свободное творчество для детей. Как его организовать и почему это важно?

26 марта в Центре семейной истории пройдет лекция для родителей от педагога-психолога, специалиста по раннему развитию – Камилы Сысоевой. 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок нашел в себе таланты и какое-то особенное видение. Поговорим на тему развития воображения у детей и как помочь им в его совершенствовании.

 

Творческий вечер памяти Геннадия Шпаликова

Когда: 26-27 марта, суббота-воскресенье, 18.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Творческий вечер памяти Геннадия Шпаликова

26 марта в творческом кластере «Октава» пройдет вечер памяти режиссера и сценариста Геннадия Шпаликова

За свою короткую жизнь Шпаликов написал сотни песен и стихотворений, десятки сценариев («Мне двадцать лет», «Я шагаю по Москве», «Я родом из детства», «Стеклянная гармоника») и, по мнению критиков, заложил новые принципы сюжетосложения в советской кинодраматургии.

 

Backbones

Когда: 26 марта, суббота, 20.00.

Где: Тульский рок-клуб «М2».
Стоимость: от 500 руб.

Backbones

26 марта в тульском рок-клубе «М2» состоится концерт Backbones - белгородской bike'n'rock банды.

 

Билет на М.А.Р.С.

Когда: 27 марта, воскресенье, 17.00.

Где: Тульский театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 200 руб.

Билет на М.А.Р.С.

27 марта в Тульском театре «Эрмитаж» пройдет концерт джазовой группы «Билет на М.А.Р.С.».

Джазовые музыканты всегда любили мелодии ливерпульского квартета, находя в них отголоски традиционной американской популярной музыки, которая в переосмыслении джазовых музыкантов и стала джазовыми стандартами. 
 

Первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству

Когда: 26-27 марта, суббота-воскресенье, 12.00.

Где: МСК «Тула-Арена».

Первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству

26 и 27 марта в МСК «Тула-Арена» пройдет первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству (ММА). В соревнованиях примут участие 300 спортсменов из 18 регионов.

 

Медной горы хозяйка

Когда: 27 марта, воскресенье, 12.00.

Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского.
Стоимость: 300 руб.

Медной горы хозяйка

27 марта в концертном зале филармонии покажут музыкальную сказку для детей «Медной горы хозяйка».

 

Гастроли Театральной школы Константина Райкина

Когда: 26 марта, суббота, 13.00.

Где: Дом культуры «Ясная Поляна».

Гастроли Театральной школы Константина Райкина

26 марта на сцене Дома культуры «Ясная Поляна» выступят третьекурсники актерского факультета Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина).
 
Будущие актеры – студенты мастерской Александра Коручекова – покажут постановку-вербатим «А вот тебе примерчик про любовь…» и свой дипломный спектакль по пьесе Александра Островского «В чужом пиру похмелье».
 

Москва-Петушки

Когда: 27 марта, воскресенье, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Москва-Петушки

27 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности. 

 
 
 
а что в кино?

Парящий тигр

С 17 марта в кино семейный захватывающий приключенческий фильм о любви к братьям нашим меньшим и единении с природой, о семейных ценностях, чуткости и доброте. Экранизация одноименного бестселлера популярной американской детской писательницы Кейт Дикамилло.
 

Одиннадцать молчаливых мужчин

Ноябрь 1945 года. В Лондон прилетают футболисты московского «Динамо», чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми до этого британскими командами, в числе которых — «Челси» и «Арсенал». Очаровательная английская корреспондентка решает сотворить сенсацию, влюбив в себя лучшего игрока русских, и выбирает самую симпатичную «жертву» среди советских спортсменов. Поживиться за счет турне, игры в рамках которого посетят сотни тысяч болельщиков, намерены и местные нечистоплотные букмекеры…

Но «одиннадцать молчаливых мужчин», как окрестили отечественных футболистов англичане, преподнесут всем немало сюрпризов! Основанная на реальных событиях невероятная история, полная романтики, доброго юмора, шпионских приключений и футбольных страстей. Наши футболисты не только не проиграли ни одного матча, но и завоевали сердца английской публики, полностью перевернув ее представление о русском человеке и советской стране. «Динамо» стало символом нового мира, который зарождался на руинах Второй мировой войны.

 

Хороших выходных!

 

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 10:33 0
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