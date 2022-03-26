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Кубок Самовара-2022

Кубок Самовара-2022

С 26 марта по 2 апреля на базе «Академии Александра Островского пройдет всероссийский турнир «Кубок Самовара-2022».

В оружейную столицу приедут сильнейшие теннисисты России в возрастной категории до 13 лет.
 
Официальная церемония открытия состоится 27 марта в 18.30 по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 63-в.
Где и когда?
Академия Александра Островского
Тула, ул. Луначарского, 63-в
27 марта 2022, воскресенье
18:30
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Касса
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Купить билет
9 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Супер народное шоу: Чемпионат Тульской области по частушкам
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31 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Distemper
Купить билет
21 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Игра
Купить билет
22 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
CATHARSIS
Купить билет
16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
RAMMproJect
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15 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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