С 26 марта по 2 апреля на базе «Академии Александра Островского пройдет всероссийский турнир «Кубок Самовара-2022».

В оружейную столицу приедут сильнейшие теннисисты России в возрастной категории до 13 лет.

Официальная церемония открытия состоится 27 марта в 18.30 по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 63-в.