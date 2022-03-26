Кубок Самовара-2022
С 26 марта по 2 апреля на базе «Академии Александра Островского пройдет всероссийский турнир «Кубок Самовара-2022».
В оружейную столицу приедут сильнейшие теннисисты России в возрастной категории до 13 лет.
Официальная церемония открытия состоится 27 марта в 18.30 по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 63-в.
Где и когда?
Тула, ул. Луначарского, 63-в
27 марта 2022, воскресенье
18:30
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
31 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
21 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽