Гастроли Театральной школы Константина Райкина

В преддверии Международного дня театра 26 марта на сцене Дома культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А) выступят третьекурсники актерского факультета Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина).

Будущие актеры – студенты мастерской Александра Коручекова – покажут постановку-вербатим «А вот тебе примерчик про любовь…» и свой дипломный спектакль по пьесе Александра Островского «В чужом пиру похмелье».

А. Н. Островский «В чужом пиру похмелье», начало в 13.00

«В чужом пиру похмелье» – одна из первых пьес Александра Островского. Сюжет прост: на съемной квартире живет отставной учитель Иван Ксенофонтыч Иванов с дочерью Лизой. Хозяйка квартиры, губернская секретарша Аграфена Платоновна, решает выдать Лизу замуж за

богатого купеческого сына, взяв с того расписку. Однако у отца жениха другие планы, и он выкупает расписку у незадачливой свахи. Заступаться за дочь едет оскорбленный отец невесты – он возвращает деньги купцу и разрывает расписку.

При жизни драматурга пьеса имела большой успех на сцене, однако впоследствии ставилась относительно редко. Почему? Возможно, дело в ее неоднозначности. Несмотря на свой комедийный жанр, эта история наполнена необычайным волшебным воздухом светлой тоски. Герои прощаются смешно, неуклюже, глупо, только напоследок открывая друг другу свои чувства – но прощаются они навсегда, как часто бывает именно в жизни.

Режиссер – Федор Парасюк. Возрастное ограничение: 14+. Продолжительность: 1 час 30 минут. Стоимость – 400 рублей. Билеты по ссылке

«А вот тебе примерчик про любовь…», начало в 18.00

Диалоги и монологи людей разных возрастов и социальных категорий, воспроизводимые актерами дословно в технике вербатим. Пятнадцать сцен – коротких, ярких, чрезвычайно разнообразных лексически и пластически. Кто-то задает вопросы, кто-то отвечает, рассказывает о себе.

Перед нами проходит галерея образов, увиденных и зафиксированных молодыми артистами в реальной жизни с реальными людьми, встреченными на улице, на вокзале, в кафе. И здесь на первый план выходят глубина и откровенность слов, идущих как бы уже не от актеров, а от персонажей, ставших объектами их наблюдения. Боль, надежды, абсурд, мат, смех – все это становится не «изображаемым», а настоящим. Настоящим до слез, до ужаса перед беспощадной реальностью. И юмор, и смех, как бы много его ни было, не убирает, а лишь на мгновение отодвигает на второй план чудовищный абсурд цивилизации, полной искусственных желаний и

штампов «идеальной жизни», а на самом деле отнюдь не идеального существования.

Режиссеры – Сергей Шенталинский и Федор Парасюк



Возрастное ограничение: 18+. Продолжительность: 1 час 45 минут. Стоимость – 400 рублей. Билеты по ссылке

Также билеты можно приобрести в Доме культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А).

Тел.: +7-910-943-27-17, +7-915-690-01-55, +7(48751) 76-4-66.