«Академия Михайлова» и АКМ против сборной команды болельщиков
25 марта в Ледовом дворце состоится матч-закрытие сезона. Сборная команд Молодежной хоккейной лиги «Академия Михайлова» и Высшей хоккейной лиги АКМ сыграет против сборной команды болельщиков.
В программе матча увлекательные конкурсы: шоу буллитов, эстафеты, броски на точность, а также общение с хоккеистами и фотосессия.
Вход на игру свободный.
Где и когда?
25 марта 2022, пятница
20:00
14 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
21 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
17 апреля, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽