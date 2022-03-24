«Академия Михайлова» и АКМ против сборной команды болельщиков

25 марта в Ледовом дворце состоится матч-закрытие сезона. Сборная команд Молодежной хоккейной лиги «Академия Михайлова» и Высшей хоккейной лиги АКМ сыграет против сборной команды болельщиков.

В программе матча увлекательные конкурсы: шоу буллитов, эстафеты, броски на точность, а также общение с хоккеистами и фотосессия.