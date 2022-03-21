Русская сцена | Dance Party
25 марта культурный центр «Типография» приглашает на вечер русской сцены. Неповторимые ритмы и танцы высокой плотности будут сопровождаться хитами отечественных исполнителей современной поп, инди, электроники и пост-панк сцены.
Стоимость: 400 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 марта 2022, пятница
22:00
14 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
21 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
17 апреля, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽