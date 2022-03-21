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Русская сцена | Dance Party

Русская сцена | Dance Party

25 марта культурный центр «Типография» приглашает на вечер русской сцены. Неповторимые ритмы и танцы высокой плотности будут сопровождаться хитами отечественных исполнителей современной поп, инди, электроники и пост-панк сцены.

Стоимость: 400 руб. 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 марта 2022, пятница
22:00
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Касса
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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М2, тульский рок-клуб
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Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
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