Русская сцена | Dance Party

25 марта культурный центр «Типография» приглашает на вечер русской сцены. Неповторимые ритмы и танцы высокой плотности будут сопровождаться хитами отечественных исполнителей современной поп, инди, электроники и пост-панк сцены.

Стоимость: 400 руб.