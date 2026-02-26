  1. Моя Слобода
Малыш

Малыш

Премьера:
26.02.2026
 
Режиссер:
Андрей Симонов
  
Актеры:
Глеб Калюжный, Иван Алексеев-Лару, Олег Васильков, Сергей Уманов, Никита Манец, Гаврил Менкяров, Данил Никитин, Михаил Селиванов, Мудиага Огхенекевве Увво, Даниил Чуп, Михаил Сиворин, Александр Полунин
  
Жанр:
Драматический, Военный
  
Продолжительноcть:
114 минуты
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Вчера он был обычным парнем, а сегодня жизнь проверяет его на прочность. Молодой музыкант из Донецка идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города свою мать.

