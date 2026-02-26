Вчера он был обычным парнем, а сегодня жизнь проверяет его на прочность. Молодой музыкант из Донецка идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города свою мать.
|
16:00
|Синема Стар
|
17:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
18:20
|Алмаз Синема
|
19:00
|Люксор Тула
|
21:45
|Синема Стар
