26 марта в Городском концертном зале покажут лирическую комедию «Идеальный свидетель». Это головокружительная история о страсти, любви и верности, о метаморфозах наших чувств, неожиданных поворотах в жизни, о том, что счастье нельзя запланировать, оно может только случится, иногда весьма неожиданно!

Продолжительность: 2 часа, 1 антракт.

Автор: Валентин Красногоров.

В спектакле заняты: