афиша
афиша
Регистрация
Идеальный свидетель

Идеальный свидетель

26 марта в Городском концертном зале покажут лирическую комедию «Идеальный свидетель». Это головокружительная история о страсти, любви и верности, о метаморфозах наших чувств, неожиданных поворотах в жизни, о том, что счастье нельзя запланировать, оно может только случится, иногда весьма неожиданно!

 

 
Продолжительность: 2 часа, 1 антракт.
Автор: Валентин Красногоров.
 
В спектакле заняты:
 
  • Народный артист РФ Андрей Ильин / заслуженный артист РФ Игорь Ливанов;
  • Юлия Такшина;
  • Павел Баршак.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
26 марта 2022, суббота
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Сергей Любавин
Купить билет
26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Звезды Дискотек 90-х
Купить билет
21 мая, суббота 20:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Moscow Rock Revival
Купить билет
14 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
Купить билет
9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Коррозия металла
Купить билет
22 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Игра
Купить билет
22 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.