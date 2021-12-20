Идеальный свидетель
26 марта в Городском концертном зале покажут лирическую комедию «Идеальный свидетель». Это головокружительная история о страсти, любви и верности, о метаморфозах наших чувств, неожиданных поворотах в жизни, о том, что счастье нельзя запланировать, оно может только случится, иногда весьма неожиданно!
Продолжительность: 2 часа, 1 антракт.
Автор: Валентин Красногоров.
В спектакле заняты:
- Народный артист РФ Андрей Ильин / заслуженный артист РФ Игорь Ливанов;
- Юлия Такшина;
- Павел Баршак.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
26 марта 2022, суббота
17:00
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
21 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
14 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽