27 марта в Тульском театре «Эрмитаж» пройдет концерт джазовой группы «Билет на М.А.Р.С.».

Джазовые музыканты всегда любили мелодии ливерпульского квартета, находя в них отголоски традиционной американской популярной музыки, которая в переосмыслении джазовых музыкантов и стала джазовыми стандартами.

Участники группы представят взгляд на легендарные композиции «Битлз» через призму мышления джазового музыканта, сохраняя красоту и уникальность оригинальных мелодий.

Стоимость: от 200 рублей.