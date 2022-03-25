Билет на М.А.Р.С.
27 марта в Тульском театре «Эрмитаж» пройдет концерт джазовой группы «Билет на М.А.Р.С.».
Джазовые музыканты всегда любили мелодии ливерпульского квартета, находя в них отголоски традиционной американской популярной музыки, которая в переосмыслении джазовых музыкантов и стала джазовыми стандартами.
Участники группы представят взгляд на легендарные композиции «Битлз» через призму мышления джазового музыканта, сохраняя красоту и уникальность оригинальных мелодий.
Стоимость: от 200 рублей.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
27 марта 2022, воскресенье
17:00
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
31 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
21 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽