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Билет на М.А.Р.С.

Билет на М.А.Р.С.

27 марта в Тульском театре «Эрмитаж» пройдет концерт джазовой группы «Билет на М.А.Р.С.».

Джазовые музыканты всегда любили мелодии ливерпульского квартета, находя в них отголоски традиционной американской популярной музыки, которая в переосмыслении джазовых музыкантов и стала джазовыми стандартами. 
 
Участники группы представят взгляд на легендарные композиции «Битлз» через призму мышления джазового музыканта, сохраняя красоту и уникальность оригинальных мелодий.
 
Стоимость: от 200 рублей. 
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
27 марта 2022, воскресенье
17:00
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Касса
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