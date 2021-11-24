афиша
афиша
Регистрация
Zivert

Zivert

26 марта в манеже центрального стадиона «Арсенал» выступит Zivert. 

Zivert – винтажная пластинка в современном звучании, сверхновая звезда отечественной музыки и лейбла «Первое музыкальное»! Именно она стала голосом лозунга «Life в кайф» и разрушила мифы о том, что «каждому по факту рядом нужен человек».

Молодая, яркая, смелая, Юля посвятила всю себя музыке и завоевала не только любовь слушателей, но и уважение среди коллег. Сегодня Zivert – одна из самых востребованных артисток российского шоу бизнеса, обладательница «Золотого граммофона» за песню «Credo», наград «Артист года» и «Песня года» по версии ЖАРА Music Awards 2021, а также «Лучшая артистка» и «Лучшая коллаборация» премии New Radio Awards 2021 за совместный трек с Бастой «Неболей».
 
В 2021-м году Zivert стала одной из самых номинируемых (6 номинаций!) артисток на премии Муз-ТВ. Впереди новые победы, новая музыка и концерт в вашем городе.
Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула, Ленина пр-т, д.87
26 марта 2022, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
ЭлектропартиZаны
Купить билет
8 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Сказки Чёрного Города
Купить билет
10 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1100 ₽
CATHARSIS
Купить билет
16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
1 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Торба-на-Круче
Купить билет
12 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Лёха Никонов
Купить билет
9 апреля, суббота 18:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1400 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.