Zivert
26 марта в манеже центрального стадиона «Арсенал» выступит Zivert.
Zivert – винтажная пластинка в современном звучании, сверхновая звезда отечественной музыки и лейбла «Первое музыкальное»! Именно она стала голосом лозунга «Life в кайф» и разрушила мифы о том, что «каждому по факту рядом нужен человек».
Молодая, яркая, смелая, Юля посвятила всю себя музыке и завоевала не только любовь слушателей, но и уважение среди коллег. Сегодня Zivert – одна из самых востребованных артисток российского шоу бизнеса, обладательница «Золотого граммофона» за песню «Credo», наград «Артист года» и «Песня года» по версии ЖАРА Music Awards 2021, а также «Лучшая артистка» и «Лучшая коллаборация» премии New Radio Awards 2021 за совместный трек с Бастой «Неболей».
В 2021-м году Zivert стала одной из самых номинируемых (6 номинаций!) артисток на премии Муз-ТВ. Впереди новые победы, новая музыка и концерт в вашем городе.
Где и когда?
Тула, Ленина пр-т, д.87
26 марта 2022, суббота
19:00
8 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1100 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
12 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
9 апреля, суббота 18:00
₽ Билеты: 800-1400 ₽