афиша
афиша
Регистрация
ЙОРШ

ЙОРШ

25 марта на сцене клуба Backstage с юбилейным альбомом «Уже не тот»выступит группа «ЙОРШ». В новую пластинку вошли лучшие треки команды всех лет, в том числе и ранние работы.

«ЙОРШ» — некогда андеграундная команда из подмосковного Подольска, созданная в 2006 году, сейчас входит в число самых актуальных панк-групп СНГ. Фронтмен коллектива Дима Сокол характеризует стиль группы как «социальный рок». Честное обличение пороков общества и мощный саунд — это то, что выделяет «ЙОРШ» на фоне российских панк-рок команд. 
 
На сцене парни дают такую шайбу, что танцпол ходит ходуном от первого удара барабанщика и до последнего аккорда. С такой мощной подачей не удивительно, что «ЙОРШ» регулярно выступают на всех ключевых фестивалях: PunkRupor, «Панк-рок Елка», «Доброфест», «Полигон Фест», «Нашествие», «Улетай» «Панки в городе» и прочих. Также группа регулярно играет на благотворительных мероприятиях «Фонда борьбы с лейкемией», поддерживают экологические инициативы, выступают за защиту прав животных и против любых форм дискриминации и ущемления личности. 
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
25 марта 2022, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Moscow Rock Revival
Купить билет
14 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Игра
Купить билет
22 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Звезды Дискотек 90-х
Купить билет
21 мая, суббота 20:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
Купить билет
9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Damage Stringe
Купить билет
17 апреля, воскресенье 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
1 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.