25 марта на сцене клуба Backstage с юбилейным альбомом «Уже не тот»выступит группа «ЙОРШ». В новую пластинку вошли лучшие треки команды всех лет, в том числе и ранние работы.

«ЙОРШ» — некогда андеграундная команда из подмосковного Подольска, созданная в 2006 году, сейчас входит в число самых актуальных панк-групп СНГ. Фронтмен коллектива Дима Сокол характеризует стиль группы как «социальный рок». Честное обличение пороков общества и мощный саунд — это то, что выделяет «ЙОРШ» на фоне российских панк-рок команд.

На сцене парни дают такую шайбу, что танцпол ходит ходуном от первого удара барабанщика и до последнего аккорда. С такой мощной подачей не удивительно, что «ЙОРШ» регулярно выступают на всех ключевых фестивалях: PunkRupor, «Панк-рок Елка», «Доброфест», «Полигон Фест», «Нашествие», «Улетай» «Панки в городе» и прочих. Также группа регулярно играет на благотворительных мероприятиях «Фонда борьбы с лейкемией», поддерживают экологические инициативы, выступают за защиту прав животных и против любых форм дискриминации и ущемления личности.