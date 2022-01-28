ЙОРШ
25 марта на сцене клуба Backstage с юбилейным альбомом «Уже не тот»выступит группа «ЙОРШ». В новую пластинку вошли лучшие треки команды всех лет, в том числе и ранние работы.
«ЙОРШ» — некогда андеграундная команда из подмосковного Подольска, созданная в 2006 году, сейчас входит в число самых актуальных панк-групп СНГ. Фронтмен коллектива Дима Сокол характеризует стиль группы как «социальный рок». Честное обличение пороков общества и мощный саунд — это то, что выделяет «ЙОРШ» на фоне российских панк-рок команд.
На сцене парни дают такую шайбу, что танцпол ходит ходуном от первого удара барабанщика и до последнего аккорда. С такой мощной подачей не удивительно, что «ЙОРШ» регулярно выступают на всех ключевых фестивалях: PunkRupor, «Панк-рок Елка», «Доброфест», «Полигон Фест», «Нашествие», «Улетай» «Панки в городе» и прочих. Также группа регулярно играет на благотворительных мероприятиях «Фонда борьбы с лейкемией», поддерживают экологические инициативы, выступают за защиту прав животных и против любых форм дискриминации и ущемления личности.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
25 марта 2022, пятница
19:00
14 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
21 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
17 апреля, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽