Тульское ролевое движение: куда идти за второй жизнью

Автор: Полина Горваль, фото vk.com/drakon_v_kube и vk.com/finca_71

В начале нулевых в Туле было множество настольных ролевых клубов, которые со временем исчезли. Сегодня интерес к НРИ снова растет!

Настольная ролевая игра — вид ролевой игры, в которой участники устно описывают действия своих персонажей, опираясь на их заранее прописанные особенности, и в которой успех действий зависит от игровой системы (свода правил, которых придерживается ведущий и игроки).

Поговорим о том, какие крупные настольные клубы есть в Туле.

Дракон в кубе

«Дракон в кубе» — это клуб настольных ролевых и ролевых игр живого действия. Это место, где собрались люди, которые любят играть в игры, любят отыгрывать персонажей и которые хотят классно провести время.

Настольные ролевые игры предполагают непосредственное отыгрывание действий своего персонажа (который полностью создается игроком). Мастер (ведущий) игры заранее прописывает лор игрового мира и готовит сюжетные линии, но все может пойти не по плану, ведь действия игроков непредсказуемы. Игроки действуют не по сценарию, а согласно мотивации своих персонажей.

Этот клуб специализируется исключительно на ролевых играх. Например, одна из самых популярных настольных ролевых — Dungeons & Dragons или коротко D&D, в переводе «Подземелья и драконы». Эта игра в жанре фэнтези покорила весь мир, и Тула — не исключение. В мире D&D можно стать кем угодно: злобным чародеем, уничтожающим города, храбрым воином, отстаивающим свою честь, или вредным полуорком, отправившимся на приключения. Играя, вы можете делать все, что вздумается вашему персонажу, а остановить его может только неудачное число, выпавшее на кубе.

«Ты проживаешь несколько жизней за одну. Ты проживаешь игровой опыт, который бы не испытал в реальной жизни. Я, например, ни разу в жизни не дралась, но в прошлый сезон мне пришлось „поколотить“ одного мужчину», — рассказывает Ольга Валентинова, директор клуба.

Список настольных ролевых игр «Дракона в кубе» не ограничивается только D&D. В клубе также можно поиграть в Pathfinder (фэнтези), Vampire: The Masquerade (готик-панк), Mutant. Year Zero (постапокалипсис), Coriolis (научная фантастика), Starfinder (соединение научной фантастики и фэнтези), Грань Вселенной (космоопера), Дневник Авантюриста (приключения), 7th Sea (авантюра с элементами мистики).

Дать простор можно не только своему воображению, но и творчеству. Например, игроки после отыгранных игровых сессий могут писать отчеты, в которых можно описать все, что происходило с персонажами. Никаких правил для написания отчета нет, это может быть как рапорт, так и дневниковая запись или любой другой вариант написания. Если ты умеешь шить и рисовать, если есть задатки творческого мастерства — все это тоже можно применить в ролевых играх живого действия. Буквально любой человек с любыми интересами может найти себе место в ролевой игре.

Узнать о предстоящих играх и найти компанию можно в группе «ВКонтакте» «Дракон в кубе». Здесь же выкладываются все новости клуба, анонсы фестивалей и конкурсов.

Если вы новичок, который еще ни разу не пробовал себя в настольных ролевых играх, то Дракон в кубе — место для вас. Завсегдатаи клуба помогут вам разобраться в правилах игры и создать своего персонажа. И, конечно, они с радостью поделятся с вами своим набором кубов во время игры.

«Живые» ролевики

«Живыми» называют тех ролевиков, которые участвуют в полигонных играх. Полигонная игра происходит исключительно на открытой местности (или в конкретном помещении) и требует определенного антуража: декорации, костюмы, реквизит, оружие.

Ролевые игры на местности — некоммерческая история (за некоторыми исключениями). Они создаются и проводятся людьми, которые полны энтузиазма и идей. Это огромная творческая работа, которая по итогу вознаграждается эмоциями и хорошо проведенным временем. Поэтому существуют денежные взносы для участия в игре.

Организаторы игр продумывают историю, сюжет и сеттинг, детализируют игровой мир (реквизит, средства антуража, технические средства). От игроков же требуется желание играть, а также быть подготовленным — знать правила игры. Для некоторых игр существует творческий фильтр: чтобы попасть на игру, необходимо выполнить какое-то творческое задание, например составить жизнеописание своего персонажа. При помощи такого фильтра организаторы отсеивают тех, кто на самом деле играть не хочет.

«Ролевая игра — это самый уникальный способ проживания нового опыта, нового мира. Компьютерная игра никогда не даст такой свободы действий и вариативности. Ведь ролевая игра — это не будто бы все по-настоящему. Это реально все по-настоящему. Да, может там не настоящие костюмы и оружие, но там настоящие эмоции, настоящие люди и настоящие действия», — рассказывает Евгений Черников, создатель живых игр.

Обособленного клуба «живых» ролевиков в Туле нет. Поэтому за анонсами полигонных игр можно также следить в группе «Дракон в кубе» — как раз скоро откроется новый ролевой сезон. Зачастую у «живых» ролевиков существуют свои чаты, так что можно найти человека, который в один из таких чатов вас может пригласить.

К открытию ролевого сезона «Дракон в кубе» устраивает полигонную игру специально для новичков и тех, кто еще ни разу не был на живой игре. Это приключение о магии и ведьмовском шабаше. Если у вас появилось желание попробовать себя в живой ролевой игре — это отличный шанс начать.

«Есть люди, которым нравится и которые на всю жизнь становятся ролевиками. Есть те, кто съездил один раз и им не понравилось. Не попробуешь — не узнаешь. Приезжайте к нам на игры», — говорит Евгений Черников.

Finca

Finca — это один из самых первых настольных клубов, созданных в Туле.

И на данный момент является самым большим клубом настольных игр, который регулярно и постоянно собирает всех любителей и профессионалов, неравнодушных.

В отличии от настольных ролевых игр, классические настольные игры не предполагают определенной подготовки и даже заранее прочитанных правил, ведь со всем можно разобраться на месте, просто включившись в ту или иную настольную игру.

Клуб «Finca» регулярно проводит «Игротеки» настольных игр:

по средам с 18.00 до 22.00 в Культурном центре «Типография» (Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а);

по воскресеньям в Тульской областной научной библиотеке (Тула, ул. Тургеневская, 48).

Кроме того, периодически проводятся и выездные «Игротеки», на которые игроков приглашают принять участие в тех или иных мероприятиях города.

На «Игротеку» может прийти абсолютно каждый, главное — желание играть и хорошо провести время. Приходить играть можно и в свои игры, и в те, которые есть в клубе и у других игроков. Клуб предоставляет огромный выбор «настолок», в том числе и новинки. Вы можете прийти также со своей компанией, никаких ограничений нет.

Чаще всего на «Игротеках» играют в «пати-игры» — игры для вечеринок. Это такая категория настольных игр, от которых не требуется (как правило!) серьезно и много думать, делать какие-нибудь вычисления и т. п.

Одна из самых популярных — «Кодовые имена». Это игра в ассоциации: две команды, карточки со случайными словами, каждому слову соответствует секретный агент той или иной команды (красной или синей), капитаны команд озвучивают подсказки для своих игроков, чтобы привести их к словам, которые соответствуют своим агентам.

Помимо этого на «Игротеках» играют в такие игры, как:

«ТипТоп» — самая играемая пати-игра за прошлый 2021 год;

«Орифламма» — быстрая карточная игра со взаимодействием игроков;

«7 чудес» — лучшая игра на собирание комбинаций карт методом «драфт»;

«Каркассон и Катан» — классика семейных настольных игр;

«Тайное послание» («Тайное послание Ктулху») — лучшая карточная игра на 30 минут;

ROOT («Корни») — возглавь один из пушистых милых народов и разбей соперника;

Различные вариации всем известной игры «Мафия», например «Криминалист», «Оборотень. Одна ночь», «Находка для шпиона» и т. п.

В игры, которые рассчитаны на более длительное время, играют чуть реже, так как на «Игротеки» приходит много новичков. Иногда более опытные игроки собираются в компанию, чтобы сыграть во что-то, что требует большего времени (три или даже четыре часа). Тем не менее, не заставит труда найти для себя компанию, чтобы сыграть в более сложные игры.

«Настольные игры способствуют стратегическому и тактическому мышлению, развивают логику, воображение, ловкость, некоторые игры даже заставляют думать и принимать важные решения в тех или иных ситуациях. А главное, настольные игры — это очень интересно, жутко весело, постоянное живое общение с другими людьми», — говорит Евгений Голубев, руководитель клуба Finca.

Само название клуба тоже является игрой. Finca — игра о владельце плантаций на средиземноморском острове, а цель игры — собирать дары природы и развозить их по местным поселениям.

За всеми анонсами «Игротек» можно следить в группе «ВКонтакте» Finca. Там же публикуются все новости, связанные с настольными играми в Туле, и фотоотчеты.