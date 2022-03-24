Свободное творчество для детей. Как его организовать и почему это важно?

26 марта в Центре семейной истории пройдет лекция для родителей от педагога-психолога, специалиста по раннему развитию – Камилы Сысоевой.



Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок нашел в себе таланты и какое-то особенное видение. Поговорим на тему развития воображения у детей и как помочь им в его совершенствовании.



Вход свободный. Регистрация по ссылке.