Свободное творчество для детей. Как его организовать и почему это важно?
26 марта в Центре семейной истории пройдет лекция для родителей от педагога-психолога, специалиста по раннему развитию – Камилы Сысоевой.
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок нашел в себе таланты и какое-то особенное видение. Поговорим на тему развития воображения у детей и как помочь им в его совершенствовании.
Вход свободный. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
26 марта 2022, суббота
13:00
8 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1100 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
12 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
9 апреля, суббота 18:00
₽ Билеты: 800-1400 ₽