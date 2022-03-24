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Свободное творчество для детей. Как его организовать и почему это важно?

Свободное творчество для детей. Как его организовать и почему это важно?

26 марта в Центре семейной истории пройдет лекция для родителей от педагога-психолога, специалиста по раннему развитию – Камилы Сысоевой. 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок нашел в себе таланты и какое-то особенное видение. Поговорим на тему развития воображения у детей и как помочь им в его совершенствовании.

Вход свободный. Регистрация по ссылке

Где и когда?
Центр семейной истории
26 марта 2022, суббота
13:00
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Касса
ЭлектропартиZаны
Купить билет
8 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Сказки Чёрного Города
Купить билет
10 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1100 ₽
CATHARSIS
Купить билет
16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
1 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Торба-на-Круче
Купить билет
12 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Лёха Никонов
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9 апреля, суббота 18:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1400 ₽
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