27 марта в концертном зале филармонии покажут музыкальную сказку для детей «Медной горы хозяйка».

Всего один раз в году в потаённых подземных чертогах расцветает каменный цветок. И тому, кто его увидит, природа откроет все свои тайны. В сокровищнице уральских сказов П.П.Бажова особое место занимают истории о Хозяйке Медной горы. И не мудрено. Ведь именно эта чародейка помогает людям понять, а что же всё-таки важнее – счастье или богатство? Любовь или выгода? Красота внешняя или внутренняя?

Вечный поединок между мнимыми и подлинными ценностями затрагивает каждого персонажа этих произведений, и кто одержит победу в этой схватке – вопрос, на который предстоит ответить зрителям. Динамичный сюжет, остроумные диалоги, сочный и самобытный язык, яркие герои – вот чем очаровывает нас творчество Бажова. А если прибавить к этому современные спецэффекты, мультимедийные технологии и талант исполнителей – получится спектакль «Медной Горы Хозяйка», который дарят вам артисты фольклорного ансамбля «Услада».

А это значит, что нашими спутниками в этом удивительном путешествии будут народные песни, проникающие в самое сердце…