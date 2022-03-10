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Медной горы хозяйка

Медной горы хозяйка

27 марта в концертном зале филармонии покажут музыкальную сказку для детей «Медной горы хозяйка».

Всего один раз в году в потаённых подземных чертогах расцветает каменный цветок. И тому, кто его увидит, природа откроет все свои тайны. В сокровищнице уральских сказов П.П.Бажова особое место занимают истории о Хозяйке Медной горы. И не мудрено. Ведь именно эта чародейка помогает людям понять, а что же всё-таки важнее – счастье или богатство? Любовь или выгода? Красота внешняя или внутренняя?

Вечный поединок между мнимыми и подлинными ценностями затрагивает каждого персонажа этих произведений, и кто одержит победу в этой схватке – вопрос, на который предстоит ответить зрителям. Динамичный сюжет, остроумные диалоги, сочный и самобытный язык, яркие герои – вот чем очаровывает нас творчество Бажова. А если прибавить к этому современные спецэффекты, мультимедийные технологии и талант исполнителей – получится спектакль «Медной Горы Хозяйка», который дарят вам артисты фольклорного ансамбля «Услада».

А это значит, что нашими спутниками в этом удивительном путешествии будут народные песни, проникающие в самое сердце…

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
27 марта 2022, воскресенье
12:00
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Касса
Сектор Газа: Кащей Бессмертный и все хиты
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9 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Супер народное шоу: Чемпионат Тульской области по частушкам
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31 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Distemper
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21 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Игра
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22 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
CATHARSIS
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16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
RAMMproJect
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15 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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