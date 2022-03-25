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Творческий вечер памяти Геннадия Шпаликова

Творческий вечер памяти Геннадия Шпаликова

26 марта в творческом кластере «Октава» пройдет вечер памяти режиссера и сценариста Геннадия Шпаликова. 

За свою короткую жизнь Шпаликов написал сотни песен и стихотворений, десятки сценариев («Мне двадцать лет», «Я шагаю по Москве», «Я родом из детства», «Стеклянная гармоника») и, по мнению критиков, заложил новые принципы сюжетосложения в советской кинодраматургии.

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27 марта пройдет показ и обсуждение фильма «Долгая счастливая жизнь: инструкция для начинающих». Презентация книги.

Эта картина — единственная режиссёрская работа Шпаликова. Сразу после выхода на экран фильм вызвал у зрителей и критиков недоумение. Несмотря на это, картина получила главный приз «Золотой щит» на Первом Международном кинофестивале авторского кино в Бергамо, а спустя десятилетия стала событием не только в биографии Шпаликова, но и в истории отечественного кино.
 
Приглашенные спикеры — участники киноведческий артели 1895.io, историки кино Станислав Дединский и Наталья Рябчикова, составители сборника «Долгая счастливая жизнь. Инструкция для начинающих» (2021).

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Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
26 марта 2022, суббота
18:00
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27 марта 2022, воскресенье
18:00
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