Летний IT-клуб: каникулы с пользой для будущего!
Если после летнего IT-клуба у вашего ребенка спросят, как он провел лето, он сможет с гордостью ответить, что создавал сайты, собирал роботов, разрабатывал авторский дизайн. И это не будет преувеличением!
За одну смену в летнем IT-клубе Компьютерной Академии РУБИКОН дети могут попробовать себя в разных направлениях IT и многому научиться. Ребята знакомятся со сложными технологиями в легкой игровой форме, а после — интересно отдыхают.
IT-клуб — новый формат летнего отдыха, созданный в Компьютерной Академии РУБИКОН. Взрослым нравится то, что дети на каникулах не бесцельно залипают в телефоне, а заняты полезным делом. Отнимать у ребенка гаджеты бесполезно, но можно научить его использовать их с умом и с пользой для настоящего и будущего. И для этого нужно просто записаться на смену в IT-клуб.
А мальчишкам и девчонкам нравится в клубе всё: мастер-классы, на которых не скучно, дружеская атмосфера, разнообразные развлечения. Они проводят время в отличной компании, находят друзей и получают навыки, которыми гордятся. Ребят все это настолько увлекает, что многие приходят в IT-клуб каждое лето.
Отдых в летнем IT-клубе подойдет ребятам, которые любят гаджеты и компьютеры (то есть всем!), проводят много времени в соцсетях, хотят стать блогерами, увлекаются роботами и интересуются технологиями. Если ваш сын или дочь давно хотели попробовать себя в IT, но не решались — в клубе всего за 10 дней они познакомятся с разными направлениями и смогут выбрать то, что им больше по душе.
Ваш ребенок — спортсмен, который весь год напряженно тренировался? На отдыхе ему полезно переключиться на другую активность! Погружение в компьютерные технологии позволит ему отдохнуть от спорта и поработать мозгами, прокачать сообразительность, внимание.
Дети на лето остаются в городе? Переживаете, что все каникулы они просидят дома с телефоном? Организуйте для них полноценный отдых — с новыми знаниями, развлечениями и общением!
В одной смене — все направления IT
За одну смену в летнем IT-клубе ваш ребенок сможет совершить большой тест-драйв IT-профессий и понять, какое направление его привлекает: дизайн, программирование, создание роботов или блогинг. Вдруг окажется, что это его призвание?..
За 10 дней каждый ребенок в IT-клубе создаст свой сайт, напишет компьютерную игру, соберет настоящего робота и поучаствует с ним в соревнованиях. Попробует себя в дизайне и 3D-моделировании и своими руками сделает авторский предмет одежды. Узнает секреты соцсетей и сможет создавать контент для своего блога. Насыщенная программа!
Занятия проводятся в формате мастер-классов, в игровой форме, поэтому даже сложные вещи здесь даются легко. Задача преподавателей — показать детям, что гаджеты — это не только развлечение, а инструмент реализации любых идей. Например, роботы — это серьезные машины, которые упрощают наш быт, работают в медицине, обеспечивают безопасность. Таких роботов создают инженеры-робототехники, и попробовать эту профессию ребенок может в «Компьютерной Академии РУБИКОН». Классы оборудованы крутыми конструкторами Lego WeDo (для учеников младших классов) и Lego Mindstorms для детей от 10 лет. Собранные из них роботы умеют двигаться и выполнять задания, а с роботами из Lego Mindstorms можно даже участвовать в олимпиадах по робототехнике.
Программа IT-клуба составлена для детей разных возрастов.
Для юных IT-шников (7-8 лет):
- программирование (создание алгоритмов; разработка компьютерных игр на платформах Kodu Game Lab и Scratch),
- робототехника (создание роботов Lego WeDo и программ для их управления),
- дизайн (знакомство с понятием 2D и 3D-графика, создание трехмерной модели любимого героя; изучение графического редакторе Krita и работа с «пиксель-арт»; создание уникального принта, который можно распечатать и перевести на любимую одежду).
Для увлеченных гаджетами и точными науками (9-15 лет):
- программирование (принципы построения алгоритмов; разработка компьютерных игр на платформах Kodu Game Lab и GDevelop в зависимости от возраста; создание собственного тематического сайта),
- робототехника (знакомство с робо-платформой Lego Mindstorms; создание и программирование роботов, написание программ для их управления; соревнования роботов),
- дизайн (знакомство с понятием 3D-моделирование; создание трехмерной модели, ее печать на 3D-принтере; работа в графическом редакторе, разработка уникального постера в цифровом формате; создание уникального принта, который можно распечатать и перевести на любимую одежду),
- видеоблогинг (секреты успешного старта в Youtube и TikTok; знакомство с видеоредакторами и создание видеороликов; создание блога в Яндекс.Дзен и написание интересных статей).
В летнем IT-клубе ребенок создаст свои первые практические проекты, получит знания, которые могут стать первым шагом в его IT-образовании и карьере.
Компьютерное образование — инвестиция, которая наверняка пригодится вашему ребенку и сейчас, и через несколько лет, когда он вырастет. Сфера IT на много лет вперед останется той твердой нишей, в которой специалисты будут востребованными и высокооплачиваемым. Возможно, компьютерные технологии — это будущее вашего ребенка? Понять, увлекает ли его эта сфера, можно всего за 10 дней — смену в летнем IT-клубе.
«А если мой ребенок не поймет, не сможет? Вдруг IT окажется для него слишком сложным?» — иногда волнуются родители. Только спокойствие! Программа клуба построена так, что все всё понимают. И это не школа: здесь не вызывают к доске, не ставят оценки. Каждый мастер-класс — как игра, в которой ты становишься умнее и круче.
Каждый день — интересно!
В летнем IT-клубе ребята будут не только посещать занятия. Это же каникулы! Мастер-классы сочетаются с активным отдыхом — это поездки в развлекательные центры, тематические музеи, IT-компании. Каждый день — экскурсия, развлекательный мастер-класс или что-то не менее захватывающее.
Прошлым летом ребята из IT-клуба ходили в батутный центр и на картинг, готовили пиццу и занимались правополушарным рисованием, сражались в лазертаге и узнавали что-то новое на экскурсиях в музей.
Посещать летний IT-клуб можно в формате полного дня или половины. На полдня ребенок приходит только на мастер-классы, в режиме полного дня присоединяется ко всем развлекательным и спортивным мероприятиям.
Расписание смен в летнем IT-клубе:
- 6 июня — 17 июня
- 20 июня — 1 июля
- 4 июля — 15 июля
- 18 июля — 29 июля
- 1 августа — 12 августа
- 15 августа — 26 августа
На сайте «Компьютерной Академии РУБИКОН» можно познакомиться с подробной программой летнего IT-клуба и забронировать место для своего ребенка в нужной вам смене. Лучше сделать это заранее: количество мест в клубе ограничено, и к тому же при раннем бронировании предусмотрены скидки. Для удобства родителей есть возможность оплатить отдых ребенка в рассрочку.
В IT-клубе Компьютерной Академии РУБИКОН лето превратится для вашего ребенка в увлекательное приключение. Занятия с молодыми педагогами и современным оборудованием, игры, спорт, экскурсии — здесь каждый день увлекательный и динамичный. А родители могут не волноваться за досуг, питание и безопасность детей — в IT-клубе позаботились обо всем. Это будут крутые каникулы!
Волнуетесь, понравится ли вашему ребенку в летнем IT-клубе? Проверить это можно, не дожидаясь лета — а уже сейчас прийти на бесплатный мастер-класс в «Компьютерной Академии РУБИКОН».
Тула, ул. Епифанская, 54 (БЦ «Катюша», остановка «Площадка»),
тел. +7 (4872) 711−711.
Тула, пр. Ленина, 136.