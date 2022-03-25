Летний IT-клуб: каникулы с пользой для будущего!

Если после летнего IT-клуба у вашего ребенка спросят, как он провел лето, он сможет с гордостью ответить, что создавал сайты, собирал роботов, разрабатывал авторский дизайн. И это не будет преувеличением!

За одну смену в летнем IT-клубе Компьютерной Академии РУБИКОН дети могут попробовать себя в разных направлениях IT и многому научиться. Ребята знакомятся со сложными технологиями в легкой игровой форме, а после — интересно отдыхают.

IT-клуб — новый формат летнего отдыха, созданный в Компьютерной Академии РУБИКОН. Взрослым нравится то, что дети на каникулах не бесцельно залипают в телефоне, а заняты полезным делом. Отнимать у ребенка гаджеты бесполезно, но можно научить его использовать их с умом и с пользой для настоящего и будущего. И для этого нужно просто записаться на смену в IT-клуб.

А мальчишкам и девчонкам нравится в клубе всё: мастер-классы, на которых не скучно, дружеская атмосфера, разнообразные развлечения. Они проводят время в отличной компании, находят друзей и получают навыки, которыми гордятся. Ребят все это настолько увлекает, что многие приходят в IT-клуб каждое лето.

Отдых в летнем IT-клубе подойдет ребятам, которые любят гаджеты и компьютеры (то есть всем!), проводят много времени в соцсетях, хотят стать блогерами, увлекаются роботами и интересуются технологиями. Если ваш сын или дочь давно хотели попробовать себя в IT, но не решались — в клубе всего за 10 дней они познакомятся с разными направлениями и смогут выбрать то, что им больше по душе.

Ваш ребенок — спортсмен, который весь год напряженно тренировался? На отдыхе ему полезно переключиться на другую активность! Погружение в компьютерные технологии позволит ему отдохнуть от спорта и поработать мозгами, прокачать сообразительность, внимание.

Дети на лето остаются в городе? Переживаете, что все каникулы они просидят дома с телефоном? Организуйте для них полноценный отдых — с новыми знаниями, развлечениями и общением!

В одной смене — все направления IT

За одну смену в летнем IT-клубе ваш ребенок сможет совершить большой тест-драйв IT-профессий и понять, какое направление его привлекает: дизайн, программирование, создание роботов или блогинг. Вдруг окажется, что это его призвание?..

За 10 дней каждый ребенок в IT-клубе создаст свой сайт, напишет компьютерную игру, соберет настоящего робота и поучаствует с ним в соревнованиях. Попробует себя в дизайне и 3D-моделировании и своими руками сделает авторский предмет одежды. Узнает секреты соцсетей и сможет создавать контент для своего блога. Насыщенная программа!

Занятия проводятся в формате мастер-классов, в игровой форме, поэтому даже сложные вещи здесь даются легко. Задача преподавателей — показать детям, что гаджеты — это не только развлечение, а инструмент реализации любых идей. Например, роботы — это серьезные машины, которые упрощают наш быт, работают в медицине, обеспечивают безопасность. Таких роботов создают инженеры-робототехники, и попробовать эту профессию ребенок может в «Компьютерной Академии РУБИКОН». Классы оборудованы крутыми конструкторами Lego WeDo (для учеников младших классов) и Lego Mindstorms для детей от 10 лет. Собранные из них роботы умеют двигаться и выполнять задания, а с роботами из Lego Mindstorms можно даже участвовать в олимпиадах по робототехнике.

Программа IT-клуба составлена для детей разных возрастов.

Для юных IT-шников (7-8 лет):

программирование (создание алгоритмов; разработка компьютерных игр на платформах Kodu Game Lab и Scratch),

(создание алгоритмов; разработка компьютерных игр на платформах Kodu Game Lab и Scratch), робототехника (создание роботов Lego WeDo и программ для их управления),

(создание роботов Lego WeDo и программ для их управления), дизайн (знакомство с понятием 2D и 3D-графика, создание трехмерной модели любимого героя; изучение графического редакторе Krita и работа с «пиксель-арт»; создание уникального принта, который можно распечатать и перевести на любимую одежду).

Для увлеченных гаджетами и точными науками (9-15 лет):

программирование (принципы построения алгоритмов; разработка компьютерных игр на платформах Kodu Game Lab и GDevelop в зависимости от возраста; создание собственного тематического сайта),

(принципы построения алгоритмов; разработка компьютерных игр на платформах Kodu Game Lab и GDevelop в зависимости от возраста; создание собственного тематического сайта), робототехника (знакомство с робо-платформой Lego Mindstorms; создание и программирование роботов, написание программ для их управления; соревнования роботов),

(знакомство с робо-платформой Lego Mindstorms; создание и программирование роботов, написание программ для их управления; соревнования роботов), дизайн (знакомство с понятием 3D-моделирование; создание трехмерной модели, ее печать на 3D-принтере; работа в графическом редакторе, разработка уникального постера в цифровом формате; создание уникального принта, который можно распечатать и перевести на любимую одежду),

(знакомство с понятием 3D-моделирование; создание трехмерной модели, ее печать на 3D-принтере; работа в графическом редакторе, разработка уникального постера в цифровом формате; создание уникального принта, который можно распечатать и перевести на любимую одежду), видеоблогинг (секреты успешного старта в Youtube и TikTok; знакомство с видеоредакторами и создание видеороликов; создание блога в Яндекс.Дзен и написание интересных статей).

В летнем IT-клубе ребенок создаст свои первые практические проекты, получит знания, которые могут стать первым шагом в его IT-образовании и карьере.

Компьютерное образование — инвестиция, которая наверняка пригодится вашему ребенку и сейчас, и через несколько лет, когда он вырастет. Сфера IT на много лет вперед останется той твердой нишей, в которой специалисты будут востребованными и высокооплачиваемым. Возможно, компьютерные технологии — это будущее вашего ребенка? Понять, увлекает ли его эта сфера, можно всего за 10 дней — смену в летнем IT-клубе.

«А если мой ребенок не поймет, не сможет? Вдруг IT окажется для него слишком сложным?» — иногда волнуются родители. Только спокойствие! Программа клуба построена так, что все всё понимают. И это не школа: здесь не вызывают к доске, не ставят оценки. Каждый мастер-класс — как игра, в которой ты становишься умнее и круче.

Каждый день — интересно!

В летнем IT-клубе ребята будут не только посещать занятия. Это же каникулы! Мастер-классы сочетаются с активным отдыхом — это поездки в развлекательные центры, тематические музеи, IT-компании. Каждый день — экскурсия, развлекательный мастер-класс или что-то не менее захватывающее.

Прошлым летом ребята из IT-клуба ходили в батутный центр и на картинг, готовили пиццу и занимались правополушарным рисованием, сражались в лазертаге и узнавали что-то новое на экскурсиях в музей.

Посещать летний IT-клуб можно в формате полного дня или половины. На полдня ребенок приходит только на мастер-классы, в режиме полного дня присоединяется ко всем развлекательным и спортивным мероприятиям.

Расписание смен в летнем IT-клубе:

6 июня — 17 июня

20 июня — 1 июля

4 июля — 15 июля

18 июля — 29 июля

1 августа — 12 августа

15 августа — 26 августа

На сайте «Компьютерной Академии РУБИКОН» можно познакомиться с подробной программой летнего IT-клуба и забронировать место для своего ребенка в нужной вам смене. Лучше сделать это заранее: количество мест в клубе ограничено, и к тому же при раннем бронировании предусмотрены скидки. Для удобства родителей есть возможность оплатить отдых ребенка в рассрочку.

В IT-клубе Компьютерной Академии РУБИКОН лето превратится для вашего ребенка в увлекательное приключение. Занятия с молодыми педагогами и современным оборудованием, игры, спорт, экскурсии — здесь каждый день увлекательный и динамичный. А родители могут не волноваться за досуг, питание и безопасность детей — в IT-клубе позаботились обо всем. Это будут крутые каникулы!

Волнуетесь, понравится ли вашему ребенку в летнем IT-клубе? Проверить это можно, не дожидаясь лета — а уже сейчас прийти на бесплатный мастер-класс в «Компьютерной Академии РУБИКОН».

Тула, ул. Епифанская, 54 (БЦ «Катюша», остановка «Площадка»),

тел. +7 (4872) 711−711.

Тула, пр. Ленина, 136.