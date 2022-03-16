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Первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству

Первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству

26 и 27 марта в МСК «Тула-Арена» пройдет первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству (ММА). В соревнованиях примут участие 300 спортсменов из 18 регионов.

Тульскую область представят 90 бойцов из Дубны, Узловой, Щёкино, Ясногорска, Заокского, а также Новомосковска и Тулы. Клубы и спортивные школы: КБЕ Сафарова Э. Г., «Хулиган», «Гладиатор», «Варяг», Spirit, Unity, «Тула ММА», КСЕ «Наследие», «Самбо 94» и «ЦДДМ».
В заключительный день соревнований пройдут гала-финалы. Победители получат возможность выступить на турнирах Всероссийского уровня.
 
 
Торжественное открытие состоится 26 марта в 12.00. 
Где и когда?
Тула Арена
26 марта 2022, суббота
12:00
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27 марта 2022, воскресенье
12:00
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Сергей Любавин
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26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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21 мая, суббота 20:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
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14 мая, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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9 октября, воскресенье 19:00
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 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
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 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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