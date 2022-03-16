Первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству
26 и 27 марта в МСК «Тула-Арена» пройдет первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству (ММА). В соревнованиях примут участие 300 спортсменов из 18 регионов.
Тульскую область представят 90 бойцов из Дубны, Узловой, Щёкино, Ясногорска, Заокского, а также Новомосковска и Тулы. Клубы и спортивные школы: КБЕ Сафарова Э. Г., «Хулиган», «Гладиатор», «Варяг», Spirit, Unity, «Тула ММА», КСЕ «Наследие», «Самбо 94» и «ЦДДМ».
В заключительный день соревнований пройдут гала-финалы. Победители получат возможность выступить на турнирах Всероссийского уровня.
Торжественное открытие состоится 26 марта в 12.00.
Где и когда?
26 марта 2022, суббота
12:00
27 марта 2022, воскресенье
12:00
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
21 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
14 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽