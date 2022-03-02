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Маврин

Маврин

26 марта на сцене клуба Backstage выступит одна из самых неординарных групп на отечественной металл-сцене — «Маврин».

Музыка Сергея Маврина и его команды — это всегда драйв, своя особая философия, глубина и ни на кого не похожее звучание. Тот случай, когда музыканты затрагивают струны души, и ты смеешься, надеешься, плачешь и хочешь свернуть горы вместе с ними. Тяжелые риффы, проникновенный вокал, и непередаваемая энергетика — спутники живых выступлений группы «Маврин».
 
В 2021 исполнилось 20 лет альбому «Химический сон», в силу обстоятельств отметить данный юбилей как следует не удалось, а значит, отметим вместе 26 марта! И, конечно, группа представит вниманию публики несколько новых песен с альбома «Иди и смотри».
 
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
26 марта 2022, суббота
19:00
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Касса
ЭлектропартиZаны
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8 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Сказки Чёрного Города
Купить билет
10 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1100 ₽
CATHARSIS
Купить билет
16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
1 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Торба-на-Круче
Купить билет
12 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Лёха Никонов
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9 апреля, суббота 18:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1400 ₽
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