Маврин
26 марта на сцене клуба Backstage выступит одна из самых неординарных групп на отечественной металл-сцене — «Маврин».
Музыка Сергея Маврина и его команды — это всегда драйв, своя особая философия, глубина и ни на кого не похожее звучание. Тот случай, когда музыканты затрагивают струны души, и ты смеешься, надеешься, плачешь и хочешь свернуть горы вместе с ними. Тяжелые риффы, проникновенный вокал, и непередаваемая энергетика — спутники живых выступлений группы «Маврин».
В 2021 исполнилось 20 лет альбому «Химический сон», в силу обстоятельств отметить данный юбилей как следует не удалось, а значит, отметим вместе 26 марта! И, конечно, группа представит вниманию публики несколько новых песен с альбома «Иди и смотри».
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
26 марта 2022, суббота
19:00
8 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1100 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
12 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
9 апреля, суббота 18:00
₽ Билеты: 800-1400 ₽