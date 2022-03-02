26 марта на сцене клуба Backstage выступит одна из самых неординарных групп на отечественной металл-сцене — «Маврин».

Музыка Сергея Маврина и его команды — это всегда драйв, своя особая философия, глубина и ни на кого не похожее звучание. Тот случай, когда музыканты затрагивают струны души, и ты смеешься, надеешься, плачешь и хочешь свернуть горы вместе с ними. Тяжелые риффы, проникновенный вокал, и непередаваемая энергетика — спутники живых выступлений группы «Маврин».

В 2021 исполнилось 20 лет альбому «Химический сон», в силу обстоятельств отметить данный юбилей как следует не удалось, а значит, отметим вместе 26 марта! И, конечно, группа представит вниманию публики несколько новых песен с альбома «Иди и смотри».