V Тульский полумарафон, фестиваль авторской песни и вечер блюза: выходные в Туле 28-30 мая

Когда: 30 мая, воскресенье, 18.00.

Где: Культурный центр «Типография».

Стоимость: 550 руб.

30 мая в культурном центре «Типография» состоится вечер блюза с Вовкой Кожекиным и Юрой Новгородским.

Владимир Кожекин, самостоятельно освоив губную гармошку, играл более чем в 30 разностилевых проектах, не считая эпизодических сессионных записей. Юрий Новгородский — виртуозный гитарист, вокалист и композитор, поклонник и настоящий знаток блюза.

Вас ждет разнообразная программа от медленного, расслабленного блюза до зажигательного кантри.