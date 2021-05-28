V Тульский полумарафон, фестиваль авторской песни и вечер блюза: выходные в Туле 28-30 мая

Где: Тула, карьер около поселка Ленинский. Подробности поссылке.
29 мая в Туле пройдет чемпионат Тульской области по джип-триалу. В рамках соревнований проводится и межрегиональное соревнование по джип-триалу (для участников из других субъектов Российской Федерации).
Где: Культурный центр «Типография». Стоимость: 550 руб.
30 мая в культурном центре «Типография» состоится вечер блюза с Вовкой Кожекиным и Юрой Новгородским.
Владимир Кожекин, самостоятельно освоив губную гармошку, играл более чем в 30 разностилевых проектах, не считая эпизодических сессионных записей. Юрий Новгородский — виртуозный гитарист, вокалист и композитор, поклонник и настоящий знаток блюза.
Вас ждет разнообразная программа от медленного, расслабленного блюза до зажигательного кантри.
Где: Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино.
28-30 мая на Куликовом поле пройдет праздник авторской песни. Фестиваль «Куликово поле» состоится в 21-й раз в селе Монастырщино, по традиции, накануне Дня памяти Дмитрия Донского.
В дни фестиваля на Куликовом поле собираются люди самых разных возрастов и профессий: сотни авторов и исполнителей бардовской песни, творческие коллективы и клубы. Всех их объединяет романтика костра, гитара и задушевные беседы.
29 мая в тульском театре «Эрмитаж» покажут премьеру спектакля «Жизнь
прекрасна» – трагикомедию с громадным социально-философским содержанием (по пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца») в 2-х действиях.
Всё началось с… ливерной колбасы. Поссорившись из-за нее с женой, Семён Семёнович Подсекальников решает покончить жизнь самоубийством. Но не так-то просто это сделать, ведь на самом деле он очень хочет жить. Но все вокруг подталкивают Подсекальникова к роковому шагу, а некоторые еще и хотят сорвать на этом немалый куш…
29 мая в ремесленном дворе «Добродей» в рамках XV Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре» в шестой раз пройдет областной фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!».
Где: Тульский камерный драматический театр. Билеты можно купить поссылке.
30 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» – космический и страшный. Когда человеку страшно, он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
История грандиозного масштаба расскажет об удивительном фэнтезийном мире, где магия и мифические чудовища поражают и взор, и разум. На своем пути воин столкнется с суровыми испытаниями, станет свидетелем невероятных баталий и будет противостоять загадочным ассасинам в алом. Каждый его шаг должен быть решителен, но осторожен, ведь его действия найдут отклик за пределами реальности и изменят судьбы людей параллельного мира навсегда.
Обычное сафари в заповеднике Кении превращается в сущий кошмар из-за одной ошибки. Нападение носорога становится лишь первым испытанием для мирной американской семьи, которая лишилась транспорта и средств связи. Теперь они остались в диких краях, где помимо хищных животных на охоту выходят не менее опасные браконьеры. Чтобы выжить, о человечности придется забыть.