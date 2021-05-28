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V Тульский полумарафон, фестиваль авторской песни и вечер блюза: выходные в Туле 28-30 мая

V Тульский полумарафон, фестиваль авторской песни и вечер блюза: выходные в Туле 28-30 мая

А еще лекция о современном искусстве в «Октаве», «Открытый микрофон» в «Типографии», чемпионат по джип-триалу и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Бывшие

Когда: 28 мая, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1200 руб.

Бывшие

28 мая на сцене Городского концертного зала покажут спектакль «Бывшие». 
 
Яркая авантюрная комедия о «жизни взаймы», где успешный музыкант вмиг может оказаться садовником, а популярная писательница — кухаркой, и всё это, конечно, с неожиданной развязкой в финале.
 

Уик-энд на «Октаве»

Когда: 28-30 мая, пятница-воскресенье.

Где: Индустриальный кластер «Октава».

Строение речевого аппарата

Цикл лекций по современному искусству, мейкер-студия с Евгенией Виноградовой и мастер-класс по лазерной резке — событийная программа творческого индустриального кластера «Октава» на этот уик-энд. 
 

Открытый микрофон в «Типографии»

Когда: 29 мая, суббота, 18.30.

Где: Культурный центр «Типография».
Свободный взнос. Регистрация по ссылке.

Открытый микрофон в «Типографии»

29 мая в «Типографии» пройдет «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки.
 

Чемпионат Тульской области по джип-триалу

Когда: 29 мая, суббота, 11.00.

Где: Тула, карьер около поселка Ленинский.
Подробности по ссылке.

Чемпионат Тульской области по джип-триалу

29 мая в Туле пройдет чемпионат Тульской области по джип-триалу. В рамках соревнований проводится и межрегиональное соревнование по джип-триалу (для участников из других субъектов Российской Федерации).
 

Plush Fish & Distemper

Когда: 29 мая, суббота, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 1000 руб. 

Plush Fish & Distemper

29 мая на сцене клуба Backstage состоится мощнейший Ска-комбо-концерт самых популярных Ска-панк-коллективов страны Plush Fish & Distemper.

В этот день мы проводим весну и встретим лето под веселые и позитивные песни в исполнении действительно любимых групп всех ценителей Ска-культуры в России.
 

Вечер блюза в «Типографии» с Вовкой Кожекиным и Юрой Новгородским

Когда: 30 мая, воскресенье, 18.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 550 руб.

Вечер блюза в «Типографии» с Вовкой Кожекиным и Юрой Новгородским

30 мая в культурном центре «Типография» состоится вечер блюза с Вовкой Кожекиным и Юрой Новгородским.
 
Владимир Кожекин, самостоятельно освоив губную гармошку, играл более чем в 30 разностилевых проектах, не считая эпизодических сессионных записей. Юрий Новгородский — виртуозный гитарист, вокалист и композитор, поклонник и настоящий знаток блюза. 
 
Вас ждет разнообразная программа от медленного, расслабленного блюза до зажигательного кантри.
 

Фестиваль авторской песни на Куликовом поле

Когда: 28-30 мая, пятница-суббота, 10.00.

Где: Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино.

Фестиваль авторской песни на Куликовом поле

28-30 мая на Куликовом поле пройдет праздник авторской песни. Фестиваль «Куликово поле» состоится в 21-й раз в селе Монастырщино, по традиции, накануне Дня памяти Дмитрия Донского. 
 
В дни фестиваля на Куликовом поле собираются люди самых разных возрастов и профессий: сотни авторов и исполнителей бардовской песни, творческие коллективы и клубы. Всех их объединяет романтика костра, гитара и задушевные беседы.
 

День пианинной музыки

Когда: 29 мая, суббота, 12.00.

Где: Торгово-развлекательный центр «Макси».

День пианинной музыки

29 мая в ТЦ «Макси» пройдет благотворительное мероприятие в поддержку сбора для Златы «День пианинной музыки».
 
В этот день в атриуме торгового центра тульские пианисты исполнят самые красивые и любимые классические композиции. 
 

Жизнь прекрасна

Когда: 29 мая, суббота, 19.00.

Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 300 руб. 

Жизнь прекрасна

29 мая в тульском театре «Эрмитаж» покажут премьеру спектакля «Жизнь
прекрасна» – трагикомедию с громадным социально-философским содержанием (по пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца») в 2-х действиях.
 
Всё началось с… ливерной колбасы. Поссорившись из-за нее с женой, Семён Семёнович Подсекальников решает покончить жизнь самоубийством. Но не так-то просто это сделать, ведь на самом деле он очень хочет жить. Но все вокруг подталкивают Подсекальникова к роковому шагу, а некоторые еще и хотят сорвать на этом немалый куш…
 

Фестиваль «Бояре, а мы к вам пришли!»

Когда: 29 мая, суббота, 12.00.

Где: ремесленный двор «Добродей».

Фестиваль «Бояре, а мы к вам пришли!»

29 мая в ремесленном дворе «Добродей» в рамках XV Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре» в шестой раз пройдет областной фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!».
 

V Тульский полумарафон

Когда: 30 мая, воскресенье, 09.00.

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова.

V Тульский полумарафон

30 мая в Центральном парке им. Белоусова пройдет V Тульский полумарафон — первое по-настоящему летнее событие сезона в серии Тульского марафона.
 

День города в Новомосковске

Когда: 29-30 мая, суббота-воскресенье, 12.00.

Где: Новомосковск.

День города в Новомосковске

29 и 30 мая Новомосковск отметит День города. Так, новомосковцев ждут выставки, мастер-классы, выступление духового оркестра.

Большой праздничный концерт состоится 29 мая на стадионе «Химик». Хедлайнером станет группа «Банд'Эрос». Концерт завершится фейерверком.
 

Счастливые дни

Когда: 30 мая, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Билеты можно купить по ссылке.

Счастливые дни

30 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» – космический и страшный. Когда человеку страшно, он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.

 

а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Ассасин: Битва миров

История грандиозного масштаба расскажет об удивительном фэнтезийном мире, где магия и мифические чудовища поражают и взор, и разум. На своем пути воин столкнется с суровыми испытаниями, станет свидетелем невероятных баталий и будет противостоять загадочным ассасинам в алом. Каждый его шаг должен быть решителен, но осторожен, ведь его действия найдут отклик за пределами реальности и изменят судьбы людей параллельного мира навсегда.

 

Хищники

Обычное сафари в заповеднике Кении превращается в сущий кошмар из-за одной ошибки. Нападение носорога становится лишь первым испытанием для мирной американской семьи, которая лишилась транспорта и средств связи. Теперь они остались в диких краях, где помимо хищных животных на охоту выходят не менее опасные браконьеры. Чтобы выжить, о человечности придется забыть.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 12:32 0
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