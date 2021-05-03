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Счастливые дни

Счастливые дни

15 и 30 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.

Автор: Сэмюэл Беккет.
Постановка: Алексея Басова.
В спектакле заняты: Винни - Елена Басова, Вилли - Олег Спиренков.

Билеты на 15 мая и 30 мая можно купить по ссылкам.
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
15 мая 2021, суббота
18:30
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30 мая 2021, воскресенье
18:30
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Касса
Казускома
Купить билет
22 мая, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
«Цой Жив!». Вечер памяти Виктора Цоя
Купить билет
21 мая, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Gorizont Entertainment
Купить билет
15 мая, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
29 мая, суббота 11:00
Центр приема гостей Тульской области
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Купить билет
13 июня, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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