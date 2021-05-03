Счастливые дни
15 и 30 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
Автор: Сэмюэл Беккет.
Постановка: Алексея Басова.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
15 мая 2021, суббота
18:30
30 мая 2021, воскресенье
18:30
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 мая, суббота 11:00
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽