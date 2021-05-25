Ассасин: Битва миров

Страна: Китай, 2021

Премьера: в РФ 27.05.2021

Режиссер: Лу Ян

Актеры: Лэй Цзяинь, Ян Ми, Дун Цзыцзянь, Юй Хэвэй, Го Цзинфэй, Тун Лия

Жанр: боевик, фэнтези

Продолжительноcть: 130 мин

Сбор в мире: $156 254 779,00

Рейтинг Кинопоиска: 6,02

История грандиозного масштаба расскажет об удивительном фэнтезийном мире, где магия и мифические чудовища поражают и взор, и разум. На своем пути воин столкнется с суровыми испытаниями, станет свидетелем невероятных баталий и будет противостоять загадочным ассасинам в алом. Каждый его шаг должен быть решителен, но осторожен, ведь его действия найдут отклик за пределами реальности и изменят судьбы людей параллельного мира навсегда.