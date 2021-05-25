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Ассасин: Битва миров

Ассасин: Битва миров

Страна:
Китай, 2021
 
Премьера:
в РФ 27.05.2021
 
Режиссер:
Лу Ян
  
Актеры:
Лэй Цзяинь, Ян Ми, Дун Цзыцзянь, Юй Хэвэй, Го Цзинфэй, Тун Лия
  
Жанр:
боевик, фэнтези
  
Продолжительноcть:
130 мин
  
Сбор в мире:
$156 254 779,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
6,02
          
 

История грандиозного масштаба расскажет об удивительном фэнтезийном мире, где магия и мифические чудовища поражают и взор, и разум. На своем пути воин столкнется с суровыми испытаниями, станет свидетелем невероятных баталий и будет противостоять загадочным ассасинам в алом. Каждый его шаг должен быть решителен, но осторожен, ведь его действия найдут отклик за пределами реальности и изменят судьбы людей параллельного мира навсегда.

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13 июня, воскресенье 19:00
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 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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5 июня, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Эскалада
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12 июня, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
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