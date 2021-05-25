Ассасин: Битва миров
Страна:
Китай, 2021
Премьера:
в РФ 27.05.2021
Режиссер:
Лу Ян
Актеры:
Лэй Цзяинь, Ян Ми, Дун Цзыцзянь, Юй Хэвэй, Го Цзинфэй, Тун Лия
Жанр:
боевик, фэнтези
Продолжительноcть:
130 мин
Сбор в мире:
$156 254 779,00
Рейтинг Кинопоиска:
6,02
История грандиозного масштаба расскажет об удивительном фэнтезийном мире, где магия и мифические чудовища поражают и взор, и разум. На своем пути воин столкнется с суровыми испытаниями, станет свидетелем невероятных баталий и будет противостоять загадочным ассасинам в алом. Каждый его шаг должен быть решителен, но осторожен, ведь его действия найдут отклик за пределами реальности и изменят судьбы людей параллельного мира навсегда.
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29 мая, суббота
|21:25
|Алмаз Синема
30 мая, воскресенье
|21:25
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Сегодня
|Алмаз Синема
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21:20
Завтра
|Алмаз Синема
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29 мая, суббота
|Алмаз Синема
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21:25
30 мая, воскресенье
|Алмаз Синема
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13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
30 мая, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 550 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽