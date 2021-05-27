«Спутник V» или «КовиВак»: какую прививку от коронавируса лучше сделать?

На вопросы ответила главный внештатный эпидемиолог региона Ольга Юдакова.

– Какие вакцины доступны жителям?

– На сегодняшний день в нашем распоряжении три вида вакцины – «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

– Есть принципиальная разница между вакцинами?

– Нет никакой разницы, какой вакциной привит человек. Главное, что он имеет защиту от тяжелого заболевания – COVID-19. Все вакцины проверены для того, чтобы запустить в массовое использование. Они доказали свою эффективность, обеспечивают иммунитет – от полугода до нескольких лет. Вакцины безопасны.

Расскажу подробнее. Первая вакцина, которую мы получили еще в прошлом году, – «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Это векторная вакцина, созданная центром имени Гамалеи. Она двухкомпонентная, произведена на основе аденовирусов, которые содержат частички генома вируса Sars.

«ЭпиВакКорона» – пептидная вакцина, содержит три синтетических, произведенных в лаборатории, искусственных гена вируса Sars, которые конъюгированы с белком. Он служит носителем, чтобы проникнуть внутрь клетки и сформировать защитный иммунитет.

«КовиВак» – классическая вакцина, которая содержит вирус Sars, но он инактивирован или убит. В дальнейшем, поступая внутрь клетки, он формирует иммунитет.

– Хочу вакцинироваться. Как это сделать?

– На сегодняшний день есть несколько вариантов – записаться через сайт госуслуг или позвонить непосредственно в поликлинику. Также в нашем регионе минздрав организовал вакцинацию в торговых центрах для того, чтобы человек мог спокойно сделать прививку без записи. Еще один вариант – вакцинироваться на работе. Работодатель может обсудить этот вопрос с тем лечебным учреждением, к которому организация принадлежит территориально. Медработники могут выйти на предприятие и привить сотрудников в рабочее время. Это очень удобно и практично.

– Вакцина двухкомпонентная, то есть укол нужно делать два раза. Есть ли вероятность заболеть между двумя этапами?

– «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» ставятся с интервалом в три недели, «КовиВак» – в две недели. В промежутках между двумя прививками и после вакцинации нужно соблюдать противоэпидемический режим. Это ношение маски в общественных местах, соблюдение социальной дистанции и гигиена рук.

Иммунитет начинает вырабатываться после первой прививки, но только после второй, через 2-3 недели, в результате вакцинации мы получаем полноценную защиту. Необходимо соблюдать все меры предосторожности. В промежутках между прививками можно заболеть, как и после полной вакцинации. Никто не исключает такую возможность. Вакцина на 100% защищает от тяжелого течения инфекционного заболевания, осложнений после коронавирусной инфекции, от летальных случаев.

– Нужно вакцинироваться, если уже переболел? Антитела же выработались.

– Есть доказательства, что защита или антитела, которые возникли после перенесенного заболевания, недолговечны. В среднем через 3-4 месяца антитела падают, поэтому защита снижается, регистрируются повторные случаи заболевания коронавирусом, в том числе в тяжелой форме.

На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения рекомендует через 6 месяцев после перенесенной инфекции привиться в обязательном порядке.

Вообще нет такой необходимости делать тест на антитела, хотя некоторые лаборатории и рекомендуют это. На сегодняшний день ни в одном документе вы не увидите рекомендации провести обследование на наличие защитных антител перед процедурой вакцинации. Даже если есть антитела, они никак не повлияют на формирование защитного иммунитета.

– Существуют ли запреты для тех, кто вакцинируется?

– Это не запреты, а рекомендации. В день вакцинации желательно исключить физические нагрузки, посещение бани, сауны, бассейна, не переохлаждаться, не употреблять алкоголь. Это дает нагрузку на организм. Прививка от любой инфекции любит тишину. Сделали прививку, посидите дома. У кого-то может повыситься температура, отмечаются болезненность в области инъекции, головная боль или гриппоподобный синдром. Это не страшно, это просто такая реакция организма. У кого-то она вообще не проявляется.

– Есть ли в планах другие прививки или медпроцедуры, можно ли их назначать на промежуток между первой и второй вакцинацией?

– Когда мы проводим иммунизацию человека, вакцинацию, медработники всегда рекомендуют соблюдать интервал в один месяц. В день вакцинации пациент заполняет анкету, в которой указывает, какие есть сопутствующие заболевания, принимает ли он лекарственные препараты. Медработник знакомится с анкетой и уже делает заключение. Противопоказания практически для всех вакцин против коронавируса – острые состояния, обострение хронических заболеваний. Тогда мы делаем прививку пациенту через 2-4 недели после выздоровления. Не прививаем беременных, кормящих матерей и лиц до 18 лет.

Вакцина «КовиВак» используется только для профилактики взрослых в возрасте от 18 до 60 лет. Для двух других вакцин возрастных ограничений для взрослого населения нет.

Привитый человек не опасен для окружающих, он не может от прививки сам заболеть коронавирусной инфекцией и не может заразить окружающих коронавирусом.

Мы проводим массовую вакцинацию населения, чтобы как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет, то есть прослойку среди населения, которая будет защищена от коронавирусной инфекции. Добьемся того, что циркуляция вируса будет снижаться. Дождемся того периода, когда мы снимем маски, начнем свободно путешествовать, встречаться с друзьями и вернемся к той жизни, по которой мы соскучились.

– Хватит ли всем вакцины?

– Поставки равномерно поступают в Тульскую область. Медработники готовы и справятся с наплывом пришедших за прививкой в медицинское учреждение.

Отметим, что, по словам зам­председателя правительства Тульской области Дмитрия Маркова, в июне-июле ожидаются поставки новой, однокомпонентной, вакцины — «Спутник Лайт». Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса. Вакцина была зарегистрирована в России 6 мая.