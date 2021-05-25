Открытый микрофон в «Типографии»
29 мая в «Типографии» пройдет весенний «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки! Большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного.
А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
29 мая 2021, суббота
18:30
29 мая, суббота 15:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 - 29 июня
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
12 июня - 21 августа
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
30 мая, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 550 ₽