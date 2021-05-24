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Хищники

Хищники

Страна:
Кения, 2021
 
Премьера:
в РФ 27.05.2021
 
Режиссер:
М. Дж. Бассетт
  
Актеры:
Ребекка Ромейн, Джерри О’Коннелл, Филип Уинчестер, Изабель Бассетт, Майкл Джонстон, Крис Фишер, Бренда Нгесо, Джордж Гленн Оума, Асим Шарма, Притул Райтата
  
Жанр:
боевик, триллер
  
Продолжительноcть:
101 мин
  

Обычное сафари в заповеднике Кении превращается в сущий кошмар из-за одной ошибки. Нападение носорога становится лишь первым испытанием для мирной американской семьи, которая лишилась транспорта и средств связи. Теперь они остались в диких краях, где помимо хищных животных на охоту выходят не менее опасные браконьеры. Чтобы выжить, о человечности придется забыть.

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13 июня, воскресенье 19:00
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 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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5 июня, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
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12 июня, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Вечер блюза в «Типографии» с Вовкой Кожекиным и Юрой Новгородским
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30 мая, воскресенье 18:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 550 ₽
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29 мая, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
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