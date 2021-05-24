Страна: Кения, 2021

Премьера: в РФ 27.05.2021

Режиссер: М. Дж. Бассетт

Актеры: Ребекка Ромейн, Джерри О’Коннелл, Филип Уинчестер, Изабель Бассетт, Майкл Джонстон, Крис Фишер, Бренда Нгесо, Джордж Гленн Оума, Асим Шарма, Притул Райтата

Жанр: боевик, триллер

Продолжительноcть: 101 мин

Обычное сафари в заповеднике Кении превращается в сущий кошмар из-за одной ошибки. Нападение носорога становится лишь первым испытанием для мирной американской семьи, которая лишилась транспорта и средств связи. Теперь они остались в диких краях, где помимо хищных животных на охоту выходят не менее опасные браконьеры. Чтобы выжить, о человечности придется забыть.