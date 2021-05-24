Хищники
Страна:
Кения, 2021
Премьера:
в РФ 27.05.2021
Режиссер:
М. Дж. Бассетт
Актеры:
Ребекка Ромейн, Джерри О’Коннелл, Филип Уинчестер, Изабель Бассетт, Майкл Джонстон, Крис Фишер, Бренда Нгесо, Джордж Гленн Оума, Асим Шарма, Притул Райтата
Жанр:
боевик, триллер
Продолжительноcть:
101 мин
Обычное сафари в заповеднике Кении превращается в сущий кошмар из-за одной ошибки. Нападение носорога становится лишь первым испытанием для мирной американской семьи, которая лишилась транспорта и средств связи. Теперь они остались в диких краях, где помимо хищных животных на охоту выходят не менее опасные браконьеры. Чтобы выжить, о человечности придется забыть.
Сегодня
|17:20
|Алмаз Синема
Завтра
|17:20
|Алмаз Синема
29 мая, суббота
|23:30
|Алмаз Синема
30 мая, воскресенье
|23:30
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
17:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
17:20
29 мая, суббота
|Алмаз Синема
|
23:30
30 мая, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:30
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
30 мая, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 550 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽