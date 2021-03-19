29 мая на сцене клуба Backstage состоится мощнейший СКА-комбо концерт самых популярных ска-панк коллективов страны Plush Fish & Distemper. В этот день мы проводим весну и встретим лето под веселые и позитивные песни в исполнении действительно любимых групп всех ценителей СКА-культуры в России. Что может быть лучше жаркого веселого и позитивного концерта в конце мая? Да ничего!

А теперь к деталям:

29 мая в клубе Backstage состоится презентация нового альбома группы Distemper. Вся мощь фирменного ска-панка обрушится на публику этим вечером. На концертах Distemper всегда шумно, весело и жарко! Ставшие классикой хиты и новейшие боевики подарят 100% заряд бодрости каждому пришедшему!

А начнут вечер Plush Fish - эта Самая Гастролирующая Ска-Панк Группа (СГСПГ) России отметит своё 21-летие!

Шикарнейший СКА-вечер для встречи лета!