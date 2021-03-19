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Plush Fish & Distemper

Plush Fish & Distemper

29 мая на сцене клуба Backstage состоится мощнейший СКА-комбо концерт самых популярных ска-панк коллективов страны Plush Fish & Distemper. В этот день мы проводим весну и встретим лето под веселые и позитивные песни в исполнении действительно любимых групп всех ценителей СКА-культуры в России. Что может быть лучше жаркого веселого и позитивного концерта в конце мая? Да ничего!

А теперь к деталям:
 
29 мая в клубе Backstage состоится презентация нового альбома группы Distemper. Вся мощь фирменного ска-панка обрушится на публику этим вечером. На концертах Distemper всегда шумно, весело и жарко! Ставшие классикой хиты и новейшие боевики подарят 100% заряд бодрости каждому пришедшему!
 
А начнут вечер Plush Fish - эта Самая Гастролирующая Ска-Панк Группа (СГСПГ) России отметит своё 21-летие!
 
Шикарнейший СКА-вечер для встречи лета!
 
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
29 мая 2021, суббота
19:00
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Plush Fish & Distemper
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29 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Скандал заказывали?
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13 июня, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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1 сентября, среда 13:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 400-600 ₽
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29 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Делаем «японский переплёт». Мейкер-студия с Евгенией Виноградовой на Октаве
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29 мая, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
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26 июня, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 350 ₽
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