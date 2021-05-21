Фестиваль «Бояре, а мы к вам пришли!»

29 мая в ремесленном дворе «Добродей» в рамках XV Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре» в шестой раз пройдет областной фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!».

Представители национально-культурных объединений, диаспор, землячеств и студенческих организаций Тульской области представят на его интерактивных площадках татарские, узбекские, езидские, молдавские, гагаузские, армянские, немецкие, казачьи, еврейские, таджикские, азербайджанские и вьетнамские игры. Все они объединятся в увлекательный квест, на котором гости смогут погрузиться в атмосферу узбекской «Чиллаки», мексиканской «Морской змеи», татарской «Бег с коромыслом» и многих других старинных забав. На празднике можно будет сделать селфи в казачьем костюме с настоящей шашкой, в еврейской кипе или на фоне пестрого восточного ковра. И, конечно же, получить приз, успешно выполнив все задания квеста.

С народными песнями и танцами выступят национальные творческие коллективы и отдельные солисты, зрителей ждет встреча с армянскими хореографическими ансамблями «Аракс» и «Hayastan dance studio», таджикским певцом Умеджоном Насрединовым.