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Фестиваль «Бояре, а мы к вам пришли!»

Фестиваль «Бояре, а мы к вам пришли!»

29 мая в ремесленном дворе «Добродей» в рамках XV Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре» в шестой раз пройдет областной фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли!».
 
Представители национально-культурных объединений, диаспор, землячеств и студенческих организаций Тульской области представят на его интерактивных площадках татарские, узбекские, езидские, молдавские, гагаузские, армянские, немецкие, казачьи, еврейские, таджикские, азербайджанские и вьетнамские игры. Все они объединятся в увлекательный квест, на котором гости смогут погрузиться в атмосферу узбекской «Чиллаки», мексиканской «Морской змеи», татарской «Бег с коромыслом» и многих других старинных забав. На празднике можно будет сделать селфи в казачьем костюме с настоящей шашкой, в еврейской кипе или на фоне пестрого восточного ковра.  И, конечно же, получить приз, успешно выполнив все задания квеста.
 
С народными песнями и танцами выступят национальные творческие коллективы и отдельные солисты, зрителей ждет встреча с армянскими хореографическими ансамблями «Аракс» и «Hayastan dance studio», таджикским певцом Умеджоном Насрединовым.
Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
29 мая 2021, суббота
12:00
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Касса
Plush Fish & Distemper
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29 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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13 июня, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Невероятные приключения котенка Томми и мышонка Джимми
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1 сентября, среда 13:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 400-600 ₽
Песни из фильма БРАТ-2
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29 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Делаем «японский переплёт». Мейкер-студия с Евгенией Виноградовой на Октаве
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29 мая, суббота 15:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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26 июня, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 350 ₽
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