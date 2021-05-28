День города в Новомосковске
29 и 30 мая Новомосковск отметит День города. Так, новомосковцев ждут выставки, мастер-классы, выступление духового оркестра.
Большой праздничный концерт состоится 29 мая на стадионе «Химик». Хедлайнером станет группа «Банд'Эрос». Концерт завершится фейерверком.
Где и когда?
Новомосковск, ул. Октябрьская/Комсомольская, 23
29 мая 2021, суббота
12:00
30 мая 2021, воскресенье
12:00
29 мая, суббота 15:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 - 29 июня
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
12 июня - 21 августа
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
30 мая, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 550 ₽