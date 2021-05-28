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День города в Новомосковске

День города в Новомосковске

29 и 30 мая Новомосковск отметит День города. Так, новомосковцев ждут выставки, мастер-классы, выступление духового оркестра.

Большой праздничный концерт состоится 29 мая на стадионе «Химик». Хедлайнером станет группа «Банд'Эрос». Концерт завершится фейерверком.
 
Где и когда?
Городская площадь, Новомосковск
Новомосковск, ул. Октябрьская/Комсомольская, 23
29 мая 2021, суббота
12:00
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30 мая 2021, воскресенье
12:00
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Касса
Делаем «японский переплёт». Мейкер-студия с Евгенией Виноградовой на Октаве
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29 мая, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Тульский экзотариум. Новая экспозиция в Белоусовском парке
1 - 29 июня
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Химера
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5 июня, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-900 ₽
Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»
12 июня - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
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13 июня, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Вечер блюза в «Типографии» с Вовкой Кожекиным и Юрой Новгородским
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30 мая, воскресенье 18:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 550 ₽
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