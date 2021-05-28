День города в Новомосковске

29 и 30 мая Новомосковск отметит День города. Так, новомосковцев ждут выставки, мастер-классы, выступление духового оркестра.

Большой праздничный концерт состоится 29 мая на стадионе «Химик». Хедлайнером станет группа «Банд'Эрос». Концерт завершится фейерверком.

