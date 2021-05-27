Фестиваль авторской песни на Куликовом поле

28–30 мая на Куликовом поле пройдет праздник авторской песни. Фестиваль «Куликово поле» состоится в 21 раз в селе Монастырщино, по традиции, накануне Дня памяти Дмитрия Донского.

В дни фестиваля на Куликовом поле собираются люди самых разных возрастов и профессий: сотни авторов и исполнителей бардовской песни, творческие коллективы и клубы. Всех их объединяет романтика костра, гитары и душевной беседы.

Традиционно, организаторы готовят богатую программу. В течение нескольких дней на территории Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино участников и зрителей фестиваля ждут выступления гостей и жюри, взрослый и детский музыкальные конкурсы, ретро-концерт и концерт-реквием на аллее Памяти и Единства, военная песня и поэтические дискуссии.

Композиторы, поэты, исполнители смогут пообщаться с мастерами авторской песни разных направлений. В этом году на фестиваль приглашены: Виктор Кузьменко (Уфа), Юрий Чиковани (Санкт-Петербург), Андрей Козловский (Москва), Алексей Витаков (Москва), Владимир Поляков (Москва), Дмитрий Вагин (Москва), Михаил Калинкин (Москва), Анатолий Багрицкий (Москва), Ольга Чикина (Рязань), Сергей Канунников (Москва), Алексей Расчетов (Москва), Илья Небослов (Москва), Алексей Вдовин и Александр Сомов (Москва), дуэт «Санки» (Уфа) и другие.

Взрослый конкурс в 2021 году предусматривает 5 номинаций. Жюри определят лучших авторов-исполнителей, исполнителей-солистов, ансамбли (в которых могут быть как дуэты, так и хоры) поэтов и коллективы, исполняющие военную песню.

Впервые на фестивале – детский и семейный конкурс авторской песни «КуличкИ». Здесь будут соревноваться юные дарования, сольно, дуэтом или в составе ансамблей вместе со взрослыми.

Полная программа XXI Всероссийского фестиваля авторской песни по ссылке.