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Вечер блюза в «Типографии» с Вовкой Кожекиным и Юрой Новгородским

Вечер блюза в «Типографии» с Вовкой Кожекиным и Юрой Новгородским

30 мая в культурном центре «Типография» состоится вечер блюза с Вовкой Кожекиным и Юрой Новгородским.

Владимир Кожекин, самостоятельно освоив губную гармошку, играл более, чем в 30 разностилевых проектах, не считая эпизодических сессионных записей. Регулярно проводит мастер-классы, концерты, а также является ведущим образовательной программы «Блюзовая академия». Человек, который не играет музыку, а который живет и говорит музыкой!
 
Юрий Новгородский — виртуозный гитарист, вокалист и композитор, поклонник и настоящий знаток блюза. В его руках гитара начинает жить и петь! Он точно знает, каким должен быть аутентичный блюз, и точно сыграет вам именно его!
 
Вас ждёт разнообразная программа от медленных, расслабленный блюзов до зажигательного кантри.
 
Перед концертом преподаватель соло-блюза Аня Чекмазова проведёт мастер-класс про то, как классно двигаться под эту музыку. Все желающие смогут не только слушать, но и танцевать блюз!
 
После мастер-класс будет небольшое кабаре — танцоры соло-блюза покажут несколько танцевальных номеров.
 
Расписание:
 
  • 18.00 — танцевальный мастер-класс "Как танцевать под блюз" от Ани Чекмазовой;
  • 18.40 — танцевальное кабаре;
  • 19.00 — концерт Вовки Кожекина и Юрия Новгородского!
 
 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
30 мая 2021, воскресенье
18:00
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