Вечер блюза в «Типографии» с Вовкой Кожекиным и Юрой Новгородским
30 мая в культурном центре «Типография» состоится вечер блюза с Вовкой Кожекиным и Юрой Новгородским.
Владимир Кожекин, самостоятельно освоив губную гармошку, играл более, чем в 30 разностилевых проектах, не считая эпизодических сессионных записей. Регулярно проводит мастер-классы, концерты, а также является ведущим образовательной программы «Блюзовая академия». Человек, который не играет музыку, а который живет и говорит музыкой!
Владимир Кожекин, самостоятельно освоив губную гармошку, играл более, чем в 30 разностилевых проектах, не считая эпизодических сессионных записей. Регулярно проводит мастер-классы, концерты, а также является ведущим образовательной программы «Блюзовая академия». Человек, который не играет музыку, а который живет и говорит музыкой!
Юрий Новгородский — виртуозный гитарист, вокалист и композитор, поклонник и настоящий знаток блюза. В его руках гитара начинает жить и петь! Он точно знает, каким должен быть аутентичный блюз, и точно сыграет вам именно его!
Вас ждёт разнообразная программа от медленных, расслабленный блюзов до зажигательного кантри.
Перед концертом преподаватель соло-блюза Аня Чекмазова проведёт мастер-класс про то, как классно двигаться под эту музыку. Все желающие смогут не только слушать, но и танцевать блюз!
После мастер-класс будет небольшое кабаре — танцоры соло-блюза покажут несколько танцевальных номеров.
Расписание:
- 18.00 — танцевальный мастер-класс "Как танцевать под блюз" от Ани Чекмазовой;
- 18.40 — танцевальное кабаре;
- 19.00 — концерт Вовки Кожекина и Юрия Новгородского!
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
30 мая 2021, воскресенье
18:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
14 июня, понедельник 10:00
₽ Билеты: 8800 ₽
2 июня, среда 19:00
₽ Билеты: 1400 ₽
4 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
1 - 29 июня
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽