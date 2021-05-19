Вечер блюза в «Типографии» с Вовкой Кожекиным и Юрой Новгородским

30 мая в культурном центре «Типография» состоится вечер блюза с Вовкой Кожекиным и Юрой Новгородским.



Владимир Кожекин, самостоятельно освоив губную гармошку, играл более, чем в 30 разностилевых проектах, не считая эпизодических сессионных записей. Регулярно проводит мастер-классы, концерты, а также является ведущим образовательной программы «Блюзовая академия». Человек, который не играет музыку, а который живет и говорит музыкой!

Юрий Новгородский — виртуозный гитарист, вокалист и композитор, поклонник и настоящий знаток блюза. В его руках гитара начинает жить и петь! Он точно знает, каким должен быть аутентичный блюз, и точно сыграет вам именно его!

Вас ждёт разнообразная программа от медленных, расслабленный блюзов до зажигательного кантри.

Перед концертом преподаватель соло-блюза Аня Чекмазова проведёт мастер-класс про то, как классно двигаться под эту музыку. Все желающие смогут не только слушать, но и танцевать блюз!

После мастер-класс будет небольшое кабаре — танцоры соло-блюза покажут несколько танцевальных номеров.

Расписание: