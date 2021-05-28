Тулячка Валерия Амелина рисует классные комиксы на злобу дня

Автор: Анна Чекмазова. Иллюстрации: Валерия Амелина.

Идеи художница чаще всего черпает из повседневной жизни, бытовых ситуаций и разговоров с друзьями. Посмотрим, в скольких комиксах вы узнаете себя?

Валерия Амелина — преподаватель английского языка. Рисовала давно, а в 2017 году прошла курсы дизайна и начала создавать комиксы.

Сначала традиционными материалами на бумаге: тушь, ручки, акварель. И тогда же завела группу ВКонтакте, где стала делиться своими работами. А сейчас перешла на другой формат и рисует в цифре, делится своими работами и в инстаграм-аккаунте.

Первые комиксы Валерии в цифре.

«Комиксы меня увлекали с самого детства. Я могла часами рассматривать Диснеевские „Утиные истории“. В подростковом возрасте читала мангу и манхву — это японские и корейские комиксы. Сейчас я подписана на многих европейских и американских комиксистов, которые делают в основном веб-комиксы».

Идеи приходят по-разному. Чаще всего Валерию вдохновляют смешные бытовые ситуации, диалоги с близкими. Иногда она рисует по мотивам книг и фильмов. Бывает, сюжеты приходят из подсознания ночью. Чтобы проиллюстрировать, откуда появилась идея для предыдущего комикса, Лера показала эту фотографию:

«Для меня всегда неожиданна реакция подписчиков на мои комиксы. Она практически никогда не совпадает с ожиданиями. Мне кажется, что комикс очень смешной и всем зайдет, а там мало лайков.





А бывает, я рисую что-то проходное за несколько часов, а в итоге это собирает несколько сотен или тысяч лайков. Например, на Пикабу около 7000 собрал комикс, от которого я вообще не ожидала».

Почти таким же успешным был комикс про самоизоляцию — Валерия попала в актуальную тему.

Как на самом деле выглядит рабочая конференция в Zoom:



А вообще самая успешная тематика Лериных комиксов — спорт и похудение. Они разошлись по интернету, и их часто можно встретить в разных пабликах про здоровый образ жизни, спортивную одежду и подобное. И заказы на комиксы часто приходят именно по этой теме.

Делитесь, какие комиксы понравились вам больше всего!